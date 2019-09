Crean la primera red gallega de plataformas contra los proyectos eólicos

Siete colectivos y plataformas vecinales de más de diez ayuntamientos se han unido en una red que busca defenderse de los proyectos eólicos y líneas eléctricas que, a su juicio, "amenazan a la economía, la salud y el medio ambiente" pese a que Galicia es la comunidad "que paga la factura más cara de España". En esta organización participan las plataformas Asociación de Veciños 3 maio de Campolongo (Negreira), Asociación de Veciños Vila do Monte de Outes, colectivo Non eólicos de Ordes, Plataforma non máis eólicos Campelo-Bustelo-Toural, Plataforma veciñal non eólicos de Mazaricos, Plataforma veciñal contra os eólicos de Ponteceso y Salvemos o Iribio.