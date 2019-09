El tesorero de la patronal gallega presenta su dimisión para "no avalar los gastos"

El secretario de la Asociación Galega de Áridos (Arigal), Roberto Almuiña, presentó ayer su dimisión como tesorero de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), según pudo saber LA OPINIÓN en fuentes internas de la patronal. Almuiña comunicó su decisión en el comité ejecutivo celebrado ayer en Santiago, al que no acudió ningún representante de la confederación de Pontevedra. "No quería seguir avalando gastos con los que no estaba de acuerdo", indicaron las mismas fuentes, que recordaron también la "negativa" de la dirección a convocar la Comisión de Economía. "No quería seguir en estas condiciones", agregaron.

El pasado junio el comité ejecutivo se reunió únicamente para abordar "la situación del tesorero" después de que éste se hubiese negado a firmar gastos que, a ojos de algunos vocales, eran muy elevados. Entre ellos figuraban facturas de desplazamientos [para Antonio Fontenla, portavoz interino], servicios de comunicación o cafés en un establecimiento próximo a la sede de la confederación. En una nota de prensa la CEG trasladó a los medios su "total y absoluta confianza" en Roberto Almuiña, y validó el pago de "los gastos ordinarios pendientes para el correcto funcionamiento" de la patronal. En teoría su trabajo como tesorero expiraría el 19 de septiembre con la elección de nuevo presidente, pero no se presentó ningún candidato.