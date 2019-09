A Coruña lidera el crecimiento del empleo extranjero, con un alza anual del 10%

La provincia de A Coruña ha cerrado el ´último mes con 404.669 trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social. Los inmigrantes siguen teniendo un peso muy pequeño en el mercado laboral coruñés (suman solo el 3,66% de quienes trabajan) pero el incremento en el último año es notable. A Coruña tiene 1.412 ocupados de origen foráneo más que hace un año, lo que supone un incremento interanual del 10,53%. Esta evolución sitúa a la provincia coruñesa en primera posición dentro de Galicia y sexta entre las 52 provincias de España. Los sindicatos señalan que es necesario atraer más inmigración para compensar el envejecimiento del mercado laboral gallego y hacer sostenible el sistema.

La ciudad autónoma de Ceuta es el territorio español que mayor incremento ha experimentado en cuanto a empleo extranjero, un 24,7% en el último año. Por detrás de ella, solo Badajoz (16,55%), Huesca (14,19%), Valladolid (+12,81%), Málaga (+11,3%) y Valencia (10,64%) superan a A Coruña (+10,53%). La contratación de personal de otros países aumentó en todas las provincias a excepción de Cáceres (-1,05%), según los últimos datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

El aumento medio en Galicia fue del 9,72%, anclado en los datos de Pontevedra (+9,71%) y aupado por el tirón de A Coruña (+10,53%), que compensa el menor dinamismo de Lugo (+9,04%) y Ourense (+8,28%). Hay algo más de 40.000 trabajadores extranjeros ocupados en Galicia, 3.560 más que hace un año. Pese a este incremento general, el peso del empleo extranjero sigue siendo muy bajo en Galicia, ya que solo supone el 3,87% del total de trabajadores, dos décimas más que en A Coruña. En el conjunto de España, la población inmigrante ocupa el 11% del mercado de trabajo.

Cataluña y Madrid concentran algo más de cuatro de cada diez extranjeros afiliados a la Seguridad Social a cierre de agosto, al sumar entre ambas el 45% del total de inmigrantes ocupados. En concreto, Cataluña contaba con 535.350 extranjeros cotizantes, mientras que en Madrid la cifra era de 426.273.

En el otro extremo, las comunidades con menor presencia de inmigrantes en alta a la Seguridad Social al finalizar agosto fueron Extremadura, con 13.076 extranjeros; Cantabria, con 13.778, y Asturias, con 15.401.

Del total de trabajadores inmigrantes afiliados a la Seguridad Social en España, los grupos más numerosos proceden de Rumanía (341.014 afiliados), Marruecos (244.358), Italia (133.460) y China (107.540). Les siguen los trabajadores de Colombia (77.411), Ecuador (76.329), Reino Unido (66.375), Bulgaria (61.304), Venezuela (60.014) y Portugal (56.378).

En el conjunto de España, el 10% de los autónomos son extranjeros. La tasa de sube al 20% en Cataluña y al 16% en Madrid, mientras que en Galicia, Extremadura y Asturias apenas ronda el 3%.

Valoración sindical

"Si Galicia no es una zona donde se vea un especial dinamismo empresarial ni donde haya empleo en cantidad y calidad, es normal que tenga menos inmigración; no resulta un lugar atractivo", reflexiona la secretaria de Emprego de Comisiones Obreras, Maica Bouza. A su juicio, la baja tasa de inmigrantes es un signo de la "debilidad del mercado laboral gallego".

En cuanto al repunte en la contratación de extranjeros en A Coruña, Bouza lo relaciona con el "mayor peso del sector pesquero", que junto con otras actividades primarias (agrarias y forestales) y la atención a personas dependientes y trabajos del hogar absorben prioritariamente la mano de obra foránea. En todo caso, el sindicato no augura que la cifra siga en aumento. "No prevemos una tendencia al alza que se pueda mantener en el tiempo", sostiene Bouza, quien considera que la evolución de la economía no permite anticipar un incremento de la inmigración a medio plazo.

Con todo, la representante sindical alerta de la necesidad de atraer personal extranjero en edad de trabajar para equilibrar el mercado laboral en España y especialmente en Galicia, marcado por el envejecimiento y el desequilibrio creciente entre el número de cotizantes y el de pensionistas. "Necesitamos mano de obra inmigrante para rejuvenecer la población y hacer viable el sistema. No somos conscientes de que esta gente es la que va a pagar nuestras pensiones", afirma Bouza.

Nuevo récord en pensiones

La sostenibilidad del sistema de pensiones es una de las principales preocupaciones en relación al envejecimiento del mercado laboral. En Galicia hay 766.086 pensionistas y 1.036.900 trabajadores afiliados a la Seguridad Social. El gasto en pensiones contributivas batió un nuevo récord este mes: 9.693 millones de euros en España. Es un 4,96% más que en el mismo mes de 2018, según los datos que publicó ayer el Ministerio de Trabajo, que destacó que el crecimiento del gasto "se ha ido moderando" desde el inicio del año.

La pensión media de los gallegos subió un 4% interanual hasta alcanzar los 843,01 euros. Galicia se mantiene como la segunda comunidad con las pensiones más bajas de España, solo por encima de Extremadura (827,09 euros). Está 150 euros por debajo de la media española (993,11 euros) y 391 euros por debajo de lo que cobran los pensionistas vascos (1.234,38 euros), que tienen las pagas más altas del país.

Por provincias, la pensión media es de 887,22 euros en A Coruña; 883,36 euros, en Pontevedra; 750,66 euros, en Lugo; y 729,78 euros, en Ourense.

Del total de pensiones activas en España, más de la mitad, 6.054.949, son pensiones de jubilación, con un repunte del 1,7% respecto a septiembre de 2018, mientras que 2.361.941 son de viudedad (+0,08%), 958.827 de incapacidad permanente (+0,6%), 341.854 de orfandad (+0,2%), y 42.728 a favor de familiares.