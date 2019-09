"Hay que preservar la sociedad del bienestar, no conocemos otros modelos válidos"

Amancio López Seijas, natural de Chantada, es presidente del grupo Hotusa, que gestiona 200 hoteles y tiene 6.000 empleados. López Seijas es el empresario que está detrás del Foro La Toja, que la próxima semana reunirá en el hotel de la isla a académicos, empresarios y políticos de prestigio. El objetivo es defender el Estado del Bienestar y esbozar el mundo que está por venir. "Buscamos altura de miras, luces largas y honestidad intelectual. Pensar en el medio y largo plazo porque con demasiada frecuencia hablamos de lo local y del corto plazo", cuenta el presidente de Hotusa.

¿Por qué da el salto de una cena de amigos que empezó hace 12 años, donde hablaban de todo lo que les preocupaba, y en la que estaban, entre otros, Antón Costas y Josep Piqué, a organizar el Foro La Toja?

Esas cenas de un grupo de amigos eran siempre con la máxima discreción, básicamente para que cada uno pudiese hablar con absoluta libertad. Éramos un grupo heterogéneo, transversal, con opiniones de todo tipo y los encuentros resultaban muy enriquecedores. Pasado el tiempo empezamos a pensar que mientras hay una parte de la sociedad que defiende los valores que nos han permitido vivir la mejor época de la historia en España, Europa y el mundo, hay otro grupo explicando las maldades del sistema, y entonces pensamos que uno tiene que salir a defender en público el modelo en que cree y así apostamos por la creación del Foro La Toja, para que todas las personas, instituciones y Think thank que defienden lo mismo tuviesen un espacio común. El Foro La Toja quiere ser un lugar de encuentro, y poner en común el mundo que queremos para nuestros hijos, buscando las coincidencias, aunque uno pueda estar más la izquierda y otro más a la derecha. Asistimos a grandes cambios y hay una desorientación generalizada y nos preocupa que se pueda cuestionar el modelo de Occidente y puedan triunfar populismos de todo tipo, que cuestionan el sistema sin ofrecer alternativa.

¿Qué modelo defienden?

El modelo de Occidente, desde Grecia, Roma, el Renacimiento, el Humanismo cristiano, la Ilustración... y que ha permitido dar un salto espectacular a partir de la Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente en Europa y Estados Unidos. Me refiero a los derechos humanos, la economía de mercado, la generación de riqueza, la educación universal, la sanidad pública, las pensiones, las prestaciones sociales... Este modelo hay que preservarlo, y uno lo defiende desde la izquierda y otro desde la derecha, pero hay que preservarlo. La sociedad del bienestar hay que preservarla. Para bien o para mal no tenemos alternativas de otros sistemas que se hayan probado y se hayan visto válidas. Esto tiene que ser lugar común en un momento trascendental como el actual con la revolución digital y el fenómeno de la globalización y grandes retos pendientes, como las migraciones y el cambio climático.

¿Quiénes participaban en esas cenas, que son el germen del Foro La Toja?

Por poner algún ejemplo Javier Gómez Navarro, que fue ministro con el PSOE, Josep Piqué y Anna Birulés, que fueron ministros con el PP, Jordi Hereu, que fue alcalde de Barcelona, empresarios como Carlos López Blanco, Jordi Alberich, José Luis Bonet que es presidente de las Cámaras de de Comercio de España, Antón Costas y Claudio Boada, que fueron presidentes del Círculo de Empresarios, etc.

El Grupo Hotusa gestiona 200 hoteles, ¿por qué elige el de La Toja?

Por varios motivos. Porque está en Galicia, que es mi tierra y es la comunidad más atlántica del país. Y porque La Toja es un lugar mágico, tranquilo y amable. Hace treinta años allí se celebró una reunión del Club Bilderberg. Pensamos que es un espacio común donde todos pueden estar cómodos y sentirse a gusto. Con 111 años de antigüedad, el hotel también representa la enorme transformación que ha habido en España, en Europa y el mundo y en Galicia por supuesto.

Ya hay otros foros, ¿qué puede aportar La Toja?

Lo hemos orientado hacia el Espacio Atlántico, por una cuestión geográfica, pero también de valores. Es un modelo que hoy está cuestionado por muchos, pero creemos en su vigencia, y pensamos que es defendible, aunque se tenga que reformar quizás. Queremos ser un lugar de encuentro incluso para otros Think thank e instituciones. Buscamos altura de miras, luces largas y honestidad intelectual. Pensar en el medio y largo plazo porque con demasiada frecuencia hablamos de lo local y del corto plazo.

¿Por qué no da usted una conferencia en el Foro, contando su experiencia: hijo de unos campesinos humildes de Chantada y ahora empresario de un grupo que factura al año 1.150 millones y cuenta con 6.000 empleados directos?

Hay otros muchos que lo pueden hacen mucho mejor que yo. Pero este foro defiende la igualdad de oportunidades, que ha impulsado la gran transformación de España y de buena parte del mundo.

¿Cuál ha sido el secreto de su éxito?

El éxito es un concepto relativo, subjetivo y con frecuencia efímero. Pero creo que hay que tener mucha ilusión para superar los enormes obstáculos que uno se encuentra. Después trabajar, ser riguroso, ser constante, no darse por vencido, cuando te caes, levantarse... es muy etéro lo que digo, pero no hay fórmulas concretas. Cada uno tiene que buscar y encontrar su camino.

¿Lo tienen más difícil ahora los jóvenes emprendedores que usted cuando empezó?

Como gallego le diría que ni mejor ni peor, ni siquiera igual. Yo creo que las crisis son momentos de muchas amenazas pero también de oportunidades. Lo importante es la actitud ante las dificultades, el optimismo...

Usted, que estudió con becas, es un defensor de la igualdad de oportunidades, ¿qué responsabilidad tienen las empresas en esta cuestión?

La igualdad de oportunidades la garantiza sobre toda la educación. La responsabilidad de los empresarios tiene que ser la misma que la de los individuos, pero multiplicada, pues sus decisiones afectan a más personas. Un buen padre se preocupa del futuro de sus hijos y nietos y las empresas también tienen su responsabilidad con sus trabajadores.

¿Qué le diría a un joven que quiere montar su negocio?

Que haga lo que le gusta, que nadie le quite la ilusión, que va a tener que trabajar mucho pero pasándoselo bien porque no se puede trabajar mucho si no te lo pasas bien, que defienda su proyecto, que busque un elemento diferenciador, no hay que ir a donde van todos, hay que hacer lo que uno cree que hay que hacer en ese momento, que no se rinda nunca e intente dejar un legado.

¿Cómo se diferenció usted?

Formé parte de un grupo de personas que no conocíamos este negocio, no teníamos referencias ni maestros y quizás encontramos nuestro camino por sentido común, con tenacidad, esfuerzo y constancia. Y frecuentemente obviando lo que hacían otros, y no quiero decir que sea siempre bueno. A veces cuando no tienes dinero, ni experiencia, incluso tienes una formación limitada en algunos aspectos, todo estos puntos débiles se pueden convertir en puntos fuertes cuando te dejas llevar por el sentido común y la lógica. Aprender es relativamente fácil, desaprender los viejos esquemas es muy complicado. Esta es parte de mi experiencia, y no digo que sea el camino y que sea recomendable para todos, pero cada uno debe buscar su camino. Dejarse guiar por sus convicciones y su sentido común y luego luchar.