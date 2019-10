"El objetivo de la marcha es atrancar la carretera y la autopista hasta A Coruña"

La denominada caravana del carbón regresa hoy a A Coruña. La salida desde As Pontes está fijada a las 16.00 horas. Cientos de camiones y coches, que serán desviados al Parque Ofimático cuando entren en la capital coruñesa, recorrerán el trayecto "por autopista y carretera" en protesta por el cierre de la térmica.

¿Qué fin persiguen con la marcha hasta A Coruña?

No queremos hacer daño a nadie con nuestra movilización. Pretendemos que toda la provincia coruñesa sea consciente de lo que nos jugamos con el cierre de la central térmica de As Pontes. Yo, cuando voy a A Coruña, es raro que no me encuentre con un vecino de As Pontes. Vamos a comprar, a almorzar, a gastar nuestro dinero. El primer gran objetivo no es otro que atrancar la carretera y la autopista.

¿Se movilizarán 400 u 800 vehículos?

Andaremos por los 500, creo yo. De momento puedo confirmar los camiones de carbón, unos 120. El tema es que cada vez se se suman más particulares en coche porque la gente está cada vez más caliente. Ahora digo 500, pero podrían llegar a 800 vehículos.

¿Está a favor de la transición ecológica?

Sí, pero de una forma ordenada a lo largo de diez o quince años. En este rincón de España no podemos ser los mejores del mundo a cambio de ser los que más hambre pasemos del mundo. Los que crean que el cierre de la térmica es solo un problema de As Pontes, o de cuatro comarcas como Ferrolterra, Eume, Ortegal y A Terra Chá, se equivocan. Mañana le puede tocar a Megasa o a Ferroatlántica, que también emiten...

Y ustedes también emiten...

Invertimos más de 100.000 euros por camión durante los dos últimos dos años para adaptarlos ambientalmente. Nos preparamos para no contaminar y ahora estamos contaminados.

Mañana van al Ministerio de Transición Ecológica.

A ver si esta vez por fin vemos a la ministra. Ya fuimos cinco veces a Madrid y aún no nos encontramos con ella.