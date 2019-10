As Pontes reclama en Bruselas que Galicia se incorpore al fondo de la descarbonización

El alcalde de As Pontes y presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, se desplazó ayer a Bruselas para reunirse con la directora general de la Energía de la Unión Europea, Ditte Juul Jorgensen, ante la crisis generada por el anuncio de Endesa de cerrar la central térmica de carbón que de la que viven 700 familias en este municipio coruñés. Para amortiguar el impacto económico, González Formoso reclamó la incorporación de Galicia al fondo de descarbonización que prepara la Unión Europea.

El alcalde pontés expuso el malestar por la modificación en el mercado de derechos de emisión de CO2, "que provocará la salida del mercado de las centrales térmicas que decidieron apostar por el medio ambiente y adaptarse a la directiva europea de emisiones industriales", lamentó. Ante esta situación, el presidente provincial considera que si Galicia entra en el fondo de compensación de regiones carboníferas accederá a "fondos cuantiosos y que pueden ser un soporte importante en la reactivación industrial" de la comarca de As Pontes.

Para el regidor, la reunión fue "muy positiva" y la representante comunitaria, según él, "se mostró segura de la incorporación de Galicia al fondo de descarbonización". En todo caso, avanzó que el paso queda supeditado al "nombramiento de la comisaria europea de Energía" y que habría que confirmar "esta posibilidad con la Comisión de Ayudas al Estado". "Hay que estar muy atentos para que sus bases permitan la utilización de esos recursos para la transformación de una antigua central térmica", reseño sobre el fondo.

Fuentes de la Consellería de Economía indicaron que la Xunta planteó esta misma propuesta el miércoles en la reunión sobre As Pontes presidida por la ministra de Transición Ecológica, para que el Gobierno tramitase la solicitud ante la Comisión Europea (CE).

Esta línea de ayudas para compensar a los territorios que pierdan empleo y actividad con los cierres de minas y plantas energéticas es una de las medidas previstas en el Green and Fair New Deal (nuevo pacto verde y justo) que la CE que preside la conservadora Ursula von der Leyen quiere impulsar dentro de sus primeros cien días de mandato. Asturias y otras 25 regiones carboníferas compiten por estos fondos. Es un compromiso que va en la dirección demandada por el lobby que forman los territorios mineros en el Comité de las Regiones (órgano consultivo de la UE) y también con los acuerdos para la investidura de Ursula von der Leyen entre los grupos conservador y socialista del Parlamento de Estrasburgo.

Por otra parte, el alcalde de As Pontes expuso "las opciones que podría tener la hibridación de combustibles" de cara a que el "carbón tenga cada vez menos presencia". Al respecto, abogó por su sustitución "por otros combustibles renovables dentro de la bioeconomía circular". A su juicio, As Pontes emplea "un combustible a erradicar por parte de la legislación europea y a sustituir por combustibles renovables".

A la espera de recibir una solución, más de un centenar de trabajadores de empresas auxiliares de la central de carbón de Endesa se concentraron ayer "en defensa del empleo", ante el anuncio de cierre. El día 16 secundarán una protesta ante el Ministerio de Transición Ecológica, en Madrid.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, volvió a culpar ayer al Gobierno central de intentar llevar a cabo una estrategia de transición ecológica que no es justa con Galicia porque, advirtió, no se puede decidir el cierre de la central térmica de As Pontes "sin más, de la noche a la mañana". "Si se incrementa el precio de la tonelada de CO2 hay medidas fiscales que puede adoptar el Gobierno, como adopta el Gobierno británico, o medidas alternativas para que As Pontes no cierre", reclamó.

"El Gobierno, ante una eventualidad de incremento del CO2, acepta que As Pontes se desconecte", sin buscar solución alguna, lamentó Feijóo, que insistió en que el aumento de emisiones también se ha producido en otros países europeos como Portugal o Alemania, donde no se ha optado por cerrar las instalaciones térmicas.

En la misma línea, el conselleiro de Economía, Francisco Conde, exigió al Gobierno central medidas que sirvan para la "reactivación" de la planta de Endesa en As Pontes mientras se buscan alternativas de futuro, que "ahora no existen", aseveró.