Trump amenaza 30 millones del vino y la conserva de Galicia con aranceles

La vieja disputa entre la UE y EEUU por las ayudas públicas a sus respectivos gigantes aeronáuticos deja la enésima incertidumbre para la economía mundial en el peor momento posible, bajo la tensión con China y en plena ralentización de la actividad. Tras década y media de quejas, la Organización Mundial del Comercio (OMC) concluyó que las autoridades comunitarias y los cuatro países que comparten el accionariado de Airbus „España, Alemania, Francia y Reino Unido„ dieron subvenciones ilegales al fabricante de aviones y acaba de autorizar al Gobierno estadounidense a imponer una dura ronda de aranceles por valor de 6.900 millones de euros a importaciones europeas para compensar. La lista preliminar „no será definitiva hasta el próximo día 18, cuando si nada lo remedia entrarán en vigor los recargos de hasta un 25%„ es una tremenda bofetada a la industria agroalimentaria española y particularmente a los sectores del vino y la conserva de Galicia, que tienen en EEUU uno de sus mercados principales. Ambos contienen la respiración, esperanzados en las negociaciones contra reloj lideradas por Bruselas, que ya avisó a Donald Trump de posibles represalias, teniendo en cuenta, además, que la OMC todavía tiene que resolver la otra parte del conflicto aeronáutico por los respaldos también de EEUU a Boeing. En juego está para las bodegas y las conserveras gallegas un negocio de unos 30 millones de euros.

"No podemos ser alarmistas porque todavía hay tiempo. Esto no es definitivo", destaca insistentemente Ramón Huidobro, secretario general de la Denominación de Origen Rías Baixas, la más expuesta al mercado estadounidense de mano de más de un centenar de empresas presentes allí. Las exportaciones de vino made in Galicia al país ascendieron a casi 14,1 millones de euros en 2018. EEUU concentra el 31,2% del total de ventas internacionales del sector. El segundo destino es Reino Unido y está a una distancia más que considerable, con un 11,7% de las exportaciones. "Es para preocuparse, desde luego, porque el sector ha invertido mucho tiempo y dinero para entrar y parece que siempre toca al vino cargar con las consecuencias, como ya ocurrió hace unos años con China", recuerda Huidobro, al que desde la oficina de los consellos reguladores en Bruselas le llega el mensaje de que se está "peleando" por frenar a Washington.

"Confío en que la medida se repiense", asegura Enrique Costas, director general de Terras Gauda, que el próximo lunes se reúne con su importador estadounidense. Si no hay marcha atrás, se abre, según Juan Casares Gándara, presidente del Consello Regulador de la Denominación de Origen Ribeiro, "un escenario nuevo, problemático".

A la conserva gallega le pillan los aranceles tras un ejercicio de récord de exportaciones a EEUU. Rozaron los 18 millones de euros en 2018, un 54% más que el año anterior y el doble que en 2016. De todo el capítulo, EEUU quiere gravar las conservas de almeja, navajas, berberechos y de uno de los reyes del mar de Galicia, el mejillón, que está en la lista de productos con un recargo del 25%.