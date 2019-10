As Pontes inicia la "gran marcha" a Madrid en defensa de su central

Más de 10.000 vecinos del municipio de As Pontes están llamados a sumarse hoy a una huelga general en protesta por la decisión de la compañía Endesa de acelerar el cierre de su central térmica de carbón. Así lo acordó el pasado 29 de septiembre el comité de crisis que reúne a los partidos de la corporación pontesa, a los sindicatos y empresarios, y a los colectivos sociales. Comercio, hostelería e industria pararán desde la medianoche.

La huelga vive hoy su versión más reivindicativa en Madrid, donde a las 16.00 horas está programada una protesta ante el Congreso de los Diputados. Ayer por la tarde comenzó la "gran marcha" hacia la capital de España, en palabras de Manuel Bouza, presidente de los transportistas de carbón que abastecen a Endesa en As Pontes. Bouza cifra en 137 los camiones de una caravana con parada nocturna en la provincia de Zamora y llegada durante el mediodía de hoy a la zona madrileña de Atalaya, donde está ubicado el aparcamiento.

También viajan una veintena de autobuses procedentes del municipio pontés, otros dos del concello de Vilalba y otro más de Ferrol, con unos 1.200 vecinos.

La paralización de la central térmica de As Pontes afecta a más de 700 familias, aunque de distinta forma. La plantilla tiene el compromiso de Endesa de que mantendrán el empleo a través de recolocaciones, además de la posibilidad de acogerse a bajas incentivadas. Los trabajadores de las compañías auxiliares tienen garantía de empleo solo hasta finales de año. Los transportistas, por su parte, "son mayoritariamente autónomos y dependen de que haya carga de trabajo", asegura Bouza antes de elogiar al colectivo que representa "porque muchos llevan seis meses sin cobrar". "Endesa no es nada sin los transportistas", añade. "Toda Galicia debería seguir el camino marcado por As Pontes cuando está en juego Alcoa, Megasa, Ferroatlántica, el naval...", comenta.

La edil de Industria del Ayuntamiento pontés, Ana Pena, aseguró ayer que también habrá "mucha gente acompañando en vehículos particulares" y señaló que "todo el pueblo está volcado" con la movilización de hoy.

El comité de crisis de As Pontes prevé mantener encuentros con grupos parlamentarios de la Cámara Baja tras la manifestación en Madrid.

En esta concentración también tienen previsto participar vecinos de otras localidades con centrales térmicas, como los de Carboneras (Almería), Cubillos del Sil (León) y Andorra (Teruel).