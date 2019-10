Exportar en tiempos del 'Brexit'

La exportación gallega tiene casi el 75% de sus huevos depositados en la cesta de la Unión Europea. Después de años batiendo récords, las ventas de Galicia al exterior arrastran una caída del 10% en 2019 y se ven amenazadas por el 'Brexit', los nuevos aranceles de Estados Unidos y el enfriamiento de la economía. La aspiración de diversificar se vuelve mandato. Abrir nuevos mercados y ampliar la base exportadora gallega son las dos consignas con las que se celebró ayer en Expocoruña la sexta edición de Exporpymes, una feria en la que se citaron 192 pymes y 90 importadores

Con la escalada proteccionista de Donald Trump amenazando el vino y la conserva gallegos en Estados Unidos, la inminencia de aranceles ante un eventual Brexit duro en Reino Unido y la desaceleración económica acechando, las empresas gallegas buscan nuevos mercados. "Ese escenario nos excita para abrir más el abanico y exportar a lugares que no están amenazados, mercados emergentes y seguros", explica Gonzalo Ortiz, director de la Cámara de Comercio de A Coruña. La entidad cameral celebró ayer la sexta edición de la feria Exporpymes, en la que 192 pequeñas compañías de los sectores de alimentación, bebidas y construcción se dieron a conocer a 90 importadores de 30 países. Según la Cámara, los participantes mantuvieron 2.500 contactos comerciales.

Entre trajes y corbatas visitando los stands, Halaoui destaca con su bebé a las espaldas. Esta importadora es propietaria de dos supermercados en Togo y comenta que está habituada a comprar en Europa pero es su primera vez en Galicia. "Me interesan las bebidas, los yogures, el aceite... he visto proveedores que me han gustado", valoraba ayer a la salida de Expocoruña, donde se celebró el evento.

África es precisamente el continente que ha entrado con más fuerza en la edición de este año de Exporpymes, con nueve países: Togo, Senegal, Túnez, Egipto, Ghana y Burkina Faso. Pero cada pyme busca su sitio: "Nosotros ya exportamos a África y a Europa. Ahora intentamos entrar en Asia", indica la responsable de exportación de Pescados Airoa, que factura un 30% en el exterior.

En Asia pone también su mirada el Grupo Coren, que vende fuera el 40% de sus productos porcinos y está a la expectativa de lo que suceda en Reino Unido. "Allí tenemos una filial, Coren Foods, y hay mucha incertidumbre por las posibles barreras y cómo van a afectar a los precios; pero ahora tenemos otras alternativas más sólidas y tenemos en Asia una mina para el cerdo", expone el responsable de exportación, Fernando Ruiz.

El representante de la Cámara de España en Reino Unido, Alberto Oliva, „presente ayer en el evento„ asegura que "ya se está notando" una caída del comercio exterior entre el Reino Unido y Galicia debido al Brexit pero confía en que una vez que se aclaren las nuevas condiciones de mercado "la actividad pueda retomar la normalidad". "Haya Brexit o no haya Brexit, el mercado británico es un mercado que demanda mucho producto y que no va a desaparecer de un día para otro", sostiene. Prueba de ello es la presencia de cinco importadores británicos en la feria. "Sigue habiendo interés", remarca Oliva.

Elisa López, de Vinigalicia Family Winery, destaca que el comercio exterior es una carrera de fondo. Esta bodega familiar vende a 21 países y ha participado en las seis ediciones de Exporpymes. "Aquí estableces el primer contacto con el cliente pero después hay mucho trabajo y seguimiento", explica López.

El mercado exterior tiene cada vez más peso para la coruñesa Bonilla, que ayer exhibía formatos gourmet de sus emblemáticas patatas fritas. "En los últimos diez años ha habido un cambio importante y la mitad de nuestra facturación ya proviene del extranjero", indica el responsable de marketing, Diego García, quien destaca Corea y Panamá como sus grandes mercados y las tiendas de delicatessen, como su ubicación preferente.

El presidente de la Cámara coruñesa, Antonio Couceiro, dejó claro el objetivo: "Fomentar la apertura de nuevos mercados y aumentar la base exportadora de Galicia". La UE concentra el El 74% de la exportación gallega, que tras años batiendo récords, arrastra ahora una caída del 10% anual.