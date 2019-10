Las pensiones subirán 7,6 euros de media en Galicia, según los planes del Gobierno

El plan presupuestario remitido por el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez a la Comisión Europea incluye que las pensiones subirán el 0,9% en 2020, tasa igual a la inflación esperada para fines de este año, y un incremento del 2% en las nóminas de los empleados públicos. El Ejecutivo da por hecho que ambas decisiones se tomarán con independencia del desenlace de las elecciones generales del 10 de noviembre: "Hay determinadas medidas de gasto sobre las que existe un consenso generalizado entre las principales fuerzas políticas y que se llevarán a cabo en cualquier escenario", se afirma en el documento.

Pese al referido consenso, no está asegurado en los dos casos que las subidas sean efectivas desde enero si la formación de nuevo Ejecutivo vuelve a demorarse. Sánchez se ha comprometido a aprobar por decreto la revalorización de las pensiones si fuera necesario para que los jubilados la cobren desde el inicio de 2020. Apelaría para ello a las excepciones de urgencia e interés general que, según la llamada ley del Gobierno (artículo 21), le permiten promover medidas legislativas con carácter excepcional y pese a la situación de interinidad. Para el supuesto de la subida salarial de los funcionarios tal procedimiento no parece practicable y el propio Pedro Sánchez han remitido una carta a los sindicatos de la que se infiere que el incremento no se consumirá hasta que haya nuevo Gobierno con funciones plenas.

La revalorización de las pensiones al 0,9% tendrá un coste de 1.404 millones en todo el país. Considerando el importe de la nómina de los pensionistas gallegos, la subida supondrá una inyección extra de unos 81 millones en Galicia. Quienes tengan ingresos cercanos a la pensión media gallega (843 euros brutos mensuales) tendrán un incremento de 7,59 euros al mes (106 anuales en catorce pagas). El promedio para los jubilados será de 8,62 euros, bajará a 5,41 para las prestaciones de viudedad y llegará a 7,94 euros de media para las personas con incapacidad permanente.

El plan presupuestario sólo alude a un incremento general del 0,9%, basado en la evolución del índice de precios al consumo (IPC). No hay referencias a ningún tratamiento diferenciado de las pensiones más bajas (las mínimas legales y las no contributivas), que en 2018 y 2019 tuvieron revalorizaciones del 3%.

Los sindicatos CCOO y UGT valoran que el Gobierno se comprometa a elevar las pensiones en 2020 de acuerdo con el IPC previsto, pero demandan al Ejecutivo en funciones que se comprometa a modificar las normas que aún siguen en vigor y que no garantizan el mantenimiento a futuro del poder adquisitivo de los pensionistas. Los pensionistas coruñeses están llamados a concentrarse a las 19.00 horas de hoy en el Obelisco para reclamar una pensión mínima de 1.080 euros. Su protesta coincide con las manifestaciones convocadas en Madrid.