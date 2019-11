Convocan un apagón de una hora y una marcha con velas en As Pontes

El comité de crisis creado en As Pontes para reclamar una transición ecológica justa y protestar contra el cierre de la central térmica acordó la convocatoria, para el próximo jueves 14 de noviembre, de una nueva concentración y marcha bajo el lema Endesa nos apaga a luz, As Pontes exige de Endesa una respuesta. Este colectivo, integrado por todos los partidos políticos con representación en el concello de As Pontes, sindicatos, transportistas del carbón, empresarios y comerciantes, llama a todos los vecinos de la localidad a concentrarse desde las 20.00 horas en la plaza del Carmen.

Además, instan a toda la ciudadanía a realizar durante una hora „de 20.00 a 21.00 horas„ un apagón general en el municipio. Asimismo, los organizadores solicitan que en la movilización se participe con velas. Por su parte, los trabajadores de la docena de compañías auxiliares que operan en la central están convocados a concentrarse durante una hora el miércoles.