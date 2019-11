Solteros por un día

La Federación Galega de Comercio exige la "regulación" de los días de rebajas

La jornada del Día del Soltero del 11 de noviembre, la de más actividad de ventas online en China, logró arrastrar al sector comercial español a una jornada de descuentos que abraza al próximo Black Friday del viernes 29 de noviembre. Ambas jornadas de ofertas más el Cybermonday (lunes siguiente al Black Friday) se han afianzado ya como marca y periodo de descuento amplio, lo que condiciona el objetivo e impacto de la campaña navideña y de las rebajas de enero.

El gigante chino del comercio electrónico Alibaba batió ayer un nuevo récord al alcanzar los 268.400 millones de yuanes (34.767 millones de euros) vendidos en un día, un 24,6% más que en 2018. Grandes cadenas como Mediamarkt aprovecharon el tirón del Día del Soltero con un día de venta sin IVA. Hasta El Corte Inglés se sumó a la campaña con el lema Adelántate al Black Friday con descuentos en un total de 1.111 productos. Las críticas arrecian en el sector comercial ante esta concentración de descuentos en un día al poner a prueba los sistemas de venta y las cadenas logísticas y de entrega. Grandes grupos como la multinacional gallega Inditex reniegan de los periodos promocionales y no se suman a ningún día de rebajas, ya sea chino o anglosajón.

Los descuentos de un día son una sangría y crece la tendencia a descongestionar el periodo de descuentos, adelantarse antes de ese día determinante Black Friday que supone riesgos de previsión de ventas que pocas compañías pueden asumir.

"La contención en el gasto de los consumidores y la saturación de operadores y oferta condicionarán la celebración del Black Friday, que causará menores ventas de productos tecnológicos durante la Navidad", considera la asociación multisectorial de empresas fabricantes y distribuidoras (Aecoc). Esta concatenación de periodos de rebajas también "supone una amenaza para el pequeño comercio", asegura el presidente de la Federación Galega de Comercio, José María Seijas.

Según sus datos, el sector en Galicia está compuesto por 50.000 comercios y 106.000 trabajadores, esto es, "el 16% del empleo y el 11% del Producto Interior Bruto (PIB) autonómico".

Estas cifras no solo revelan "la influencia del comercio en la riqueza de la comunidad", también su trascendencia socioeconómica en los ámbitos rural y urbano. "Donde no hay comercio de cercanía, no hay vida", afirma.

Aunque es consciente de que "copiamos todo lo que viene de fuera", Seijas no está en contra del Black Friday o del Día del Soltero, y es consciente de las "ventajas" que entraña la digitalización para el comercio de proximidad a raíz de las sinergias entre los ámbitos online y offline.

Su protesta tiene que ver con la sucesión de las rebajas. "Acostumbramos a los consumidores a vivir en una temporada de descuento permanente, y eso el pequeño comercio no puede aguantarlo porque le obliga a apretar cada vez más los márgenes", sostiene. A través de la asociación española de comerciantes, cuenta con el compromiso de la ministra del ramo en funciones, Reyes Maroto, de "controlar y regular de forma ordenada" las rebajas. "El problema ahora, tal como han ido las elecciones, pasa por consolidar un gobierno estable que pueda aplicar esta política", afirma. Seijas también señala la necesidad de "trabajar en igualdad de condiciones", de ahí que critique la "manga ancha fiscal" con las grandes compañías. "¿Dónde paga Amazon?", se pregunta.

Y es que la comunidad gallega resulta especialmente sensible a la compra online. Según el II Observatorio sobre hábitos en eCommerce de Trusted Shops, publicado en octubre, Galicia es la segunda comunidad del Estado que más compra por Internet. Un 31,2% de los gallegos asegura que realiza compras online una, o más de una, vez a la semana frente a la media española que se sitúa en el 26,3%. La comunidad gallega comparte posición con Castilla y León, ambas con un 31,2% y son superadas por Cantabria (33,3%) y seguidas por La Rioja (30,8%), todas ellas por encima de la media estatal.

El estudio apunta a que el uso del eCommerce en Galicia se ha disparado en los últimos años: en el anterior Observatorio sobre hábitos en comercio electrónico, Galicia no aparecía entre las primeras comunidades. El informe indica que los productos más demandados en Internet por los gallegos son los relacionados con moda y accesorios (65,6%), seguidos por los billetes y reservas de hotel para viajes (60,7%) y los bienes tecnológicos (59%).