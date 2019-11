Inditex es la tercera compañía preferida por los fondos de inversión 'éticos' en Europa

La apuesta de la multinacional textil coruñesa Inditex por la sostenibilidad da sus frutos en los mercados. La compañía fundada por Amancio Ortega ocupa la tercera posición en la lista de empresas que cumplen los criterios ESG (ambiental, social y de gobierno corporativo, por sus siglas en inglés) preferidas por los fondos europeos para invertir. Así lo refleja el último estudio realizado por el Bank of America Merrill Lynch, Great for the world, good for returns ( Excelente para el mundo, bueno paras las ganancias).

Los llamados fondos éticos están en auge y según este estudio avanzado ayer por El Confidencial su inversión en acciones de compañías sostenibles podría dispararse hasta los 1.100 millones de euros en Europa para el año 2030. Este respaldo fortalece la posición y las perspectivas de crecimiento en Bolsa de Inditex, que con un valor de 86.000 millones de euros lidera el Ibex-35. La firma francesa de cosméticos L'Oréal, el grupo medioambiental galo Suez, la multinacional suiza de sanitarios Gberit y la manufacturera química alemana Henkel también figuran en lo alto del ranking de compañías ESG preferidas por los inversores europeos.

La sostenibilidad es un valor en alza en la sociedad, sobre todo en Europa. Esta conciencia ha llevado a que los fondos de inversión éticos se multiplicaran por 40 en la última década y a que el capital invertido en empresas sostenibles sea ocho veces mayor al de hace solo dos años. El continente europeo concentra el 67% de los fondos ESG de todo el mundo.

"El creciente número de partidos políticos con sesgo ecológico que están alcanzando el poder; la transformación de la base de inversores (con la irrupción de los millennials y un comportamiento más verde), y, por último, la evidencia de 10 años de persistente rendimiento superior de los activos que ostentan una mejor calificación en términos de ESG", afirma el Bank of America Merrill Lynch en su informe. Según el documento, las acciones de compañías holandesas y francesas son las preferidas por los fondos de inversión éticos. Por sectores, las compañías industriales, las que prestan servicios públicos y las de consumo discrecional mientras son las más valoradas, mientras que energía, salud y finanzas son las que quedan en peor posición.

HACIA LA "SOSTENIBILIDAD PLENA"

En la última junta de accionistas, el presidente de Inditex, Pablo Isla, anunció en julio que la compañía camina hacia la "sostenibilidad plena" y pidió a sus proveedores que la "acompañen" en ese tránsito. Isla trazó una hoja de ruta para la transformación sostenible de todas las áreas de la firma en seis años, un proceso que avanza en paralelo a la expansión del modelo integrado -comercio físico y digital se fusionan con una gestión única del stock que optimiza los procesos-.

Para 2023 todos los residuos de las tiendas serán reciclados y se eliminará el 100% de los plásticos de un solo uso a clientes. En 2025 el 80% de la energía procederá de fuentes renovables, y el 100% del algodón, lino y poliéster que utilicen las marcas del grupo será orgánico, sostenible o reciclado. Además, se creará una Comisión de Sostenibilidad en el Consejo de Administración que velará por el seguimiento de esta estrategia. "En Inditex no se destruye ninguna prenda", remarcó Isla.