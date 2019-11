Red Eléctrica concluye este mes las obras para conectar el nuevo 'boom' eólico gallego

La red está preparada para recoger el flujo eléctrico de los nuevos parques eólicos que se conectarán antes de que acabe el año en Galicia. Las obras de ampliación de la subestación de Mesón do Vento (220 kilovoltios, kv) finalizan este mes y con ellas Red Eléctrica de España (REE), operador del sistema, culmina su actuación para adecuar la infraestructura al nuevo boom renovable gallego. Aunque no todos los parques en construcción conseguirán cumplir el plazo de encendido en 2019 „Greenalia por ejemplo ya avanzó que algunos se retrasarán a 2020„, la patronal eólica gallega prevé llegar a fin de año con 480 megavatios (MW) nuevos de potencia instalada, hasta rozar los 4.000 MW en total. El presidente de REE, Jordi Sevilla, valoró ayer en A Coruña que "Galicia es un ejemplo a nivel nacional de comunidad comprometida con las energías renovables".

El exministro socialista y responsable de Red Eléctrica acudió a la ciudad para inaugurar en Palexco una exposición interactiva sobre el funcionamiento del sistema eléctrico español, que recorrió junto al delegado de REE en Galicia, Carlos González Patiño; el delegado del Gobierno, Javier Losada; el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, y la alcaldesa, Inés Rey. "¿Estamos preparados para que esos parques [eólicos] que están previstos para este año puedan entrar? La respuesta es sí", afirmó en declaraciones a los medios González Patiño, quien matizó que "si van a llegar o no depende del propio generador [las compañías eléctricas]".

Suministro sin carbón

Por otra parte, sobre la eliminación de las centrales de carbón, el responsable de Red Eléctrica en Galicia remarcó que "el cierre de las térmicas y su sustitución por eólicas es una decisión que tienen que tomar las propias compañías, en función de las normas europeas sobre contaminación" y que la misión del operador del sistema es "conseguir que no se vaya la luz". En ese sentido, indicó que "a día de hoy" las dos térmicas gallegas, As Pontes y Meirama, "no están produciendo y el sistema sigue funcionando" ya que "en su lugar están entrando los ciclos combinados de Sabón y de As Pontes", pero aclaró que el equilibrio del sistema depende de la generación y la demanda en "todo el sistema peninsular, España y Portugal, con su interconexión con Francia". "Cualquier plan que se haga por parte del ministerio tiene que garantizar ese suministro", recordó González Patiño.

Para que los nuevos parques eólicos gallegos puedan verter su energía al sistema, Red Eléctrica de España ha acometido este año obras de ampliación de tres subestaciones: Regoelle (Dumbría), Mesón do Vento „ambas con una potencia de 220 kv„ y Ludrio (Castro de Rei), la de mayor potencia con 400 kv.

Jordi Sevilla destacó en el acto de inauguración que el año pasado la producción de electricidad en Galicia fue "mayoritariamente de renovables". La generación verde irá a más, pues la intención de la Asociación Eólica de Galicia (EGA) es sumar 500 MW nuevos cada año hasta 2030. La alcaldesa destacó el papel del consumidor para que haga un uso "eficiente" y no "malgaste" la energía.

Por otra parte, el Gobierno en funciones ha retrasado una semana la aprobación del Real Decreto Ley sobre la nueva retribución a las instalaciones de energía renovable, cogeneración y residuos para el periodo 2020-2025, que también incluirá cambios en los criterios de acceso a las subastas.

Fuentes parlamentarias señalaron que este real decreto ley incluirá otros puntos vinculados al plan de descarbonización para el mantenimiento del empleo y a los criterios de las subastas para adjudicar potencia para el desarrollo de nuevas instalaciones de energía renovable.