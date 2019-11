Los biocombustibles son técnicamente viables en As Pontes pero no rentables

Con la sentencia de muerte del carbón para antes de 2022 sobre la mesa, Endesa se reunió ayer con los trabajadores de la central térmica de As Pontes „la mayor de toda España„ para presentar el informe de resultados de las pruebas realizadas en los ´´últimos meses para generar electricidad con biocombustibles „solos o hibridados con carbón„. "No es viable económicamente, aunque sí técnicamente", resumió el presidente del comité de empresa, Luis Varela, a la salida del encuentro. La plantilla insiste en explorar esta vía con ayudas públicas para mantener la actividad en la planta, de la que viven 700 familias.

"Los números no les dan, aunque técnicamente sí que es viable", expuso Varela tras conocer el informe de Endesa, que ya ha sido remitido a la Xunta y al Ayuntamiento de As Pontes. El representante sindical entiende que la empresa cree que "económicamente, esta alternativa no tiene el recorrido que debería de tener, ya que esta es una industria creada para quemar carbón". Sin embargo, en el apartado técnico, la compañía trasladó que con la modificación de algunos parámetros "todo puede ser corregible".

Ante la viabilidad técnica de sustituir el carbón por biocombustibles, la plantilla se aferra a la posibilidad de mantener parte de la actividad y el empleo: "Estimamos que a lo mejor a la empresa esta opción no les reporta el beneficio que quiere, pero entendemos que socialmente, alguien, las administraciones públicas, tendrán que valorar un plan social de estos nuevos biocombustibles que tenemos en el mercado y que las nuevas directivas europeas no los dejará utilizar como abonos, y que para nosotros sería un combustible ideal", defiende Varela en alusión a los lodos de depuradoras que han sido empleados, entre otros, en dichos ensayos, además de orujillo de oliva, un producto obtenido tras la producción del aceite, y biomasa de madera.

La problemática laboral de la comarca de As Pontes ante el cierre de la central térmica está presente en los contactos para la formación de Gobierno. Así lo aseguró ayer el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, quien manifestó que "la crisis de Endesa" forma parte "del proceso de diálogo y negociación" con Pedro Sánchez.

"El cese de actividad sin alternativa previa no es razonable y vamos a trabajar a favor de soluciones y de alternativas que garanticen la actividad económica y la continuidad del empleo, tanto en este Ayuntamiento como en toda la comarca", expuso el diputado nacionalistas durante su visita a la central térmica. Rego apuntó la necesidad de "exigir las modificaciones legales pertinentes para que Galicia se beneficie de las ayudas a la descarbonización", y poder entrar "en el plan de acción urgente para países con centrales que usan el carbón y están amenazadas por cierres".

Endesa hizo pública el miércoles una actualización de su plan estratégico en la que fija su descarbonización para antes de 2022, lo que aboca al cierre de As Pontes. Las principales empresas energéticas europeas, con la española Iberdrola y la italiana Enel (matriz de Endesa) a la cabeza, respaldaron el compromiso de la UE con la neutralidad climática para 2050 y su objetivo de aumentar la ambición a 2030, para lo que defendieron como alternativa "más eficiente y competitiva" para ese reto un sistema energético basado en energías renovables.