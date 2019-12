Los transportistas del carbón exigen una alternativa en una protesta con un detenido

La actualización del plan estratégico de Endesa que pone fin al carbón antes de 2022 ha caldeado los ánimos entre los 150 camioneros que hasta ahora vivían de transportar el mineral del puerto de Ferrol a la central térmica de As Pontes, la de mayor potencia de toda España. "Vamos a morir peleando", avanzaba ayer el portavoz del colectivo, Manuel Bouza, en el transcurso de una protesta que finalizó con un trabajador herido y detenido y otros cinco identificados. Coincidiendo con el arranque de la Cumbre del Clima de Madrid, los transportistas cortaron los accesos a los puertos exterior e interior de Ferrol durante la mañana para hacer oír sus demandas: "Pedimos que se mantenga la actividad de la central con lodos; si se ha visto en las pruebas que técnicamente es viable pero a Endesa no le resulta rentable, a lo mejor tiene que ser subvencionado", expone Bouza, que critica que la transición "no está siendo justa".

La Asociación de Transportistas de Carbón de As Pontes cifra en 18 millones de euros los ingresos que han perdido por el parón de la central desde abril. "Es una barbaridad. La transición está siendo tan brusca como que el 13 de abril se dejó de producir en la térmica y nadie nos avisó", critica Bouza. Para mostrar su rechazo al cierre, un grupo de transportistas levantó barricadas y cortó durante la mañana de ayer los accesos portuarios de Ferrol. La quema de neumáticos comenzó poco antes de las 07.00 horas en la entrada a los muelles interiores de la ciudad, donde hasta ahora se descargaba el mineral.

A última hora de la mañana, un transportista fue detenido tras mantener un forcejeo con agentes de la Policía Nacional, que quisieron impedir el corte de tráfico. Según informó la Delegación del Gobierno, el trabajador fue trasladado a la comisaría por atentado contra la autoridad, mientras otros cinco compañeros fueron identificados porque la protesta no había sido comunicada. Bouza criticó que los agentes cargaron "sin más" quince minutos antes de la finalización de la movilización.

El arrestado fue inmovilizado en el suelo y esposado, momento en el que sufrió un esguince en un tobillo, por lo que la Policía lo llevó al servicio de urgencias del Hospital Arquitecto Marcide. Mientras se producían estos incidentes, otro camionero resultó arrollado por un conductor que logró saltarse la retención, pero no resultó herido. Tras la detención, todos los transportistas se desplazaron al hospital para mostrar su apoyo y a continuación a la comisaría de Ferrol-Narón, donde el trabajador prestó declaración y quedó en libertad alrededor de las 19.00 horas.

Los transportistas del carbón ya advirtieron hace unos días que endurecerían las medidas de protestas tras llevar casi tres meses encerrados en los ayuntamientos de Ferrol y As Pontes, después de la paralización en la central térmica. Uno de sus portavoces, Roberto González, declaró que atraviesan un "momento límite". "Endesa se está riendo de nosotros", criticó. "Sabemos a ciencia cierta que las pruebas son buenas", añadió González sobre los ensayos para incorporación combustibles ecológicos. Según la eléctrica, esa alternativa no es viable económicamente, pero los camioneros replicaron que la compañía quiere "arruinarlos" y avanzado que las movilizaciones serán "más intensas".

Comité de crisis

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo; la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera; el alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso, y representantes de Endesa se reunirán la próxima semana en Madrid para abordar el futuro de la térmica. Así lo avanzó ayer el conselleiro de Economía, Francisco Conde, a la salida de un encuentro con el grupo local en defensa de la continuidad de la planta. En esta cita también participaron Feijóo y González Formoso, así como miembros del comité de empresa de la central, transportistas y auxiliares.

Conde avanzó que se va a trasladar ante el Ministerio y Endesa "la necesidad y la urgencia de que se tomen medidas" para "garantizar la continuidad de la planta". "Hay una posición clara de que la central de As Pontes no puede cerrar", insistió Conde. El regidor pontés, en cambio, aseguró que no tiene confirmación "oficial ni oficiosa" sobre el encuentro, que según el conselleiro "está confirmado", aunque sin fecha cerrada.

Formoso aseguró haber tenido acceso a "los datos" de los ensayos de Endesa con biocombustibles y valoró que "las pruebas son viables desde el punto de vista técnico", pero "desde el punto de vista económico hay que evaluarlo", para lo que "se necesita un poco más de paciencia". "Esos biocombustibles proceden del mundo rural gallego y se necesita ver la escala, la localización de los mismos, la logística y el comportamiento de los mismos desde el punto de vista logístico", explicó el alcalde, que concluye que "no se puede llegar a una conclusión en tres días de prueba".

El conselleiro Conde volvió a demandar que la central reactive su actividad, al tiempo que se evalúa cómo reducir el carbón y el precio de la energía para que la planta "sea competitiva", para "dar respuesta" a las 700 familias que viven de la térmica, con el fin de que haya "una transición justa".