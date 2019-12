La marcha del carbón, aplazada

Los transportistas del carbón de la central térmica de As Pontes, amenazada de cierre, completaron ayer la tercera jornada de su marcha "por una transición justa", entre Miño y Oleiros. El colectivo, de unas 150 personas, tuvo que cancelar la última etapa, en la que tenían previsto llegar hoy a A Coruña, debido a la alerta meteorológica. La acción reivindicativa se completará cuando el tiempo lo permita, previsiblemente la próxima semana, según explicó Manuel Bouza, portavoz de los camioneros ponteses.



Por otra parte, Endesa „que se ha comprometido a valorar de nuevo la opción de los biocombustibles y revisar su decisión de cerrar As Pontes antes de 2022„ anunció un megaproyecto renovable para sustituir la térmica de Andorra (Teruel), con una inversión de 1.487 millones de euros. La eléctrica prevé suplir casi toda la potencia de las centrales de carbón de Andorra y Compostilla (León), que cerrará en 2020 con generación de fuentes renovables.



Unos 30 trabajadores de M3, empresa auxiliar de las obras de As Pontes realizaron ayer una protesta para denunciar sus despidos tras problemas con el pago de salarios.





??????ATENCIÓN!!

Por alerta laranxa quedan canceladas e desconvocadas todas as mobilizacións previstas para o día 13 de decembro. pic.twitter.com/KdQIkzQD8U — AsPontes (@AsPontes) 13 de diciembre de 2019