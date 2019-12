Feijóo cuestiona la "seguridad energética" sin As Pontes, que lleva ocho meses parada

Central térmica de As Pontes.

Un día después de que la energética Endesa solicitase el cierre formal de la más importante y contaminante térmica de carbón importado de España, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, aseguró que la decisión de la compañía de clausurar la planta de As Pontes cuestiona la "suficiencia y seguridad energética" del país. "España no puede permitirse el lujo de que el mayor generador y la mayor batería de energía que tiene el Estado, que es la central de As Pontes, se apague, porque estaría en discusión incluso la suficiencia y la seguridad energética", dijo ayer el presidente gallego.

Las afirmaciones de Feijóo, recogidas por Europa Press, contrastan con los datos del informe de avance para 2019 divulgado hace diez días por Red Eléctrica Española (REE). El estudio identifica el desplome de las térmicas y el auge de las centrales de gas por cuestiones de mercado sin ningún peligro de insuficiencia. En este sentido, la producción de carbón cayó un 65% y rebajó su cuota en la generación española al 5%, frente al 14,3% que consiguió el año pasado. El cierre de plantas térmicas „As Pontes lleva desde febrero en stand by, sin apenas producción„ y el encarecimiento de los derechos de emisión de CO2 constituyen las causas del declive del carbón.

"Ante un año seco, desde el punto de vista de lluvia, y con una calidad de viento inadecuada para producir energía eólica, España puede verse comprometida en su garantía de energía", asegura el presidente gallego. Tampoco en este caso la tesis del presidente gallego se corresponde con los datos de REE. Si bien es cierto que la eólica ha elevado su peso en el mix de generación español y alcanza el 20,6% de toda la electricidad producida este año frente al 19% del año pasado, son las centrales de gas natural (ciclos combinados) las que han dado la campanada al desbancar a las nucleares como principal fuente de electricidad. Las centrales de gas dispararon su producción hasta casi duplicarla y concentran un 21,9% del total (frente a la cuota del 11,5% de 2018). Sin duda, el desplome del precio del gas natural en los mercados internacionales ha cambiado la forma en que se genera la electricidad en España. Las centrales nucleares, tradicionalmente la mayor fuente de generación eléctrica del país, quedan en segunda posición con el 21,2% de toda la producción nacional en el año (en 2018 concentraron el 20,4% del total). Durante este año la generación de electricidad en España alcanzó los 261,02 teravatios hora (TWh), muy ligeramente por debajo de los 260,9 TWh del año pasado.

Por otra parte, el líder de los socialistas gallegos, Gonzalo Caballero, destacó ayer "el compromiso" del Gobierno central con una transición ecológica "justa" para As Pontes tras la solicitud de Endesa del cierre de la central térmica. Caballero señaló que la producción de energía con carbón "llega a su fin en el conjunto de países europeos", mientras el Gobierno central apuesta por una transición que "defienda los intereses de los trabajadores". Al respecto, remarcó que Endesa garantiza los 174 puestos de trabajo de la central térmica, al tiempo que avanza planes de inversión con renovables, con la "prioridad" de generación eólica con trabajadores de la comarca.

El portavoz de En Marea, Luís Villares, reclamó ayer "planes específicos" para "mantener los puestos de trabajo" tanto en la factoría de Endesa en As Pontes como en la de Naturgy en Meirama, Cerceda.