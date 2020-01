El comité de Alcoa espera el estatuto electrointensivo el próximo martes

El presidente del comité de empresa de la factoría que la multinacional Alcoa tiene en A Mariña, José Antonio Zan, aseguró ayer que la reunión de la mesa entre la empresa, los sindicatos, el Gobierno y la Xunta para garantizar el futuro de la fábrica, queda aplazada hasta el 23 de enero a petición de la propia compañía por "motivos de agenda".

Zan espera que el Consejo de Ministros del próximo martes 14 „el primero del nuevo Gobierno de coalición„ apruebe el estatuto que regule el funcionamiento de las empresas electrointensivas, un mecanismo para rebajar el precio de la electricidad que también demandan compañías como Ferroatlántica, Ferroglobe, Celsa Atlantic o Megasa.

En este sentido, el secretario general de la CIG, Paulo Carril, criticó ayer la "incapacidad" de la ministra de Industria Reyes Maroto y de la recién designada vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ante la "grave" situación de la industria en Galicia. Durante una concentración ante la Delegación del Gobierno para exigir una tarifa industrial justa, Carril aseguró que no serán "bien recibidas" en Galicia mientras no lleven adelante las "medidas urgentes" para hacer frente a la "crisis industrial". "Mientras no haya aprobación por parte del Gobierno español de las medidas y del estatuto electrointensivo, mantendremos la opinión crítica de incompetencia y mentira", afirmó Carril.

La producción industrial gallega registró en noviembre una subida interanual del 4,2%. Pese al repunte, Galicia acumula una caída del 4,5% en los 11 primeros meses de 2019, la segunda mayor de España.