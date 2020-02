El comité de Isidro 1952 exige que se alimente a más de un millón de besugos criados en Lorbé

La pesquera coruñesa Isidro 1952, actualmente en concurso de acreedores, tiene un problema urgente encima de la mesa más allá de afrontar una situación de insolvencia que le impide atender su voluminosa deuda (más de 70 millones de euros, según la Memoria entregada a los representantes de los trabajadores). Se trata de decidir qué hacer de forma inmediata con uno de sus activos más importantes, ya que el cultivo de besugo desarrollado por esta compañía es pionero a escala internacional. La información que baraja el comité de empresa „transmitida por los empleados que atienden el criadero„ es que las jaulas de Lorbé cuentan actualmente con 1.200.000 besugos, una población que se reduce gradualmente porque la compañía no la alimenta desde hace cuatro meses. "Comen lo que hay en el mar y los más grandes devoran a los más pequeños", asegura la presidenta del comité de empresa, Olga Rodríguez. A pesar de que el informe elaborado en enero por la Consellería do Mar no apreciaba mortandad ni canibalismo, la versión de los empleados encargados de alimentar a los peces resulta totalmente opuesta. Según esta versión, donde sí se les alimenta „con dos cajas de lirio y otras dos cajas de caballa a la semana„ es en el criadero de Valdoviño, donde solo constan 450 piezas de besugo y 36 piezas y 8 reproductores de rodaballo.

Ante esta situación, el comité de empresa exige a la dirección de la compañía que "busque una solución urgente" para reactivar el criadero de besugo, ya que se trata de uno de los recursos más importantes de la firma y uno de los grandes reclamos a la hora de buscar un inversor.

Buena prueba de ello es que el 19 de febrero de 2019, hace casi un año, el consejero delegado de Isidro 1952, Pablo García-Gascó, firmó un acuerdo de colaboración con la compañía gallega Nueva Pescanova para la comercialización en exclusiva durante los próximos cinco años de dos de los productos de acuicultura que cultiva la pesquera coruñesa: rodaballo y besugo.

Rodríguez considera que cualquier decisión al margen de proceder a la alimentación de los peces, como liberarlos de las jaulas, "sería un grave error". Para encontrar una solución "rápida" ante la falta de liquidez de la antigua Isidro de la Cal, Rodríguez también solicita la implicación de la Xunta de Galicia, acreedora de la compañía con ayudas de 23 millones de euros.

Mandato concursal

Isidro 1952, que también cuenta con una de las mejores plantas de procesado de sushi, situada en el Polígono de Espíritu Santo (Cambre), tiene como administrador concursal al auditor y abogado Ramón Juega. Esto quiere decir que la empresa conserva las facultades de administración y disposición de su patrimonio aunque el ejercicio de esas facultades queda sometida a la administración concursal.