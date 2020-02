Parter proyecta hacer de A Coruña un referente europeo del 'aluminio verde'

Parter Capital, el fondo de inversión suizo que compró hace seis meses la fábrica de aluminio de Alcoa de A Coruña „junto con la de Avilés„ con la intermediación del Gobierno, ha rendido cuentas de su gestión por primera vez desde la venta. En una reunión con el Ministerio de Industria y ante representantes de los trabajadores y del vendedor, Parter defendió esta semana su compromiso de convertir A Coruña en un polo de referencia del aluminio verde a nivel europeo, aprovechando el puerto exterior para importar chatarra y reciclarla en la fundición (aluminio secundario). "Ser una empresa modelo para la UE", resume el presidente del comité de empresa de la fábrica, Juan Carlos López Corbacho, tras la reunión del miércoles. El fondo también insistió en su demanda de que el coste eléctrico se reduzca debajo de los 40 euros por megavatio-hora, condición que pone para reactivar la electrólisis (donde se produce el aluminio primario).

El rearranque de las cubas electrolíticas „paradas hace un año„ es clave para mantener el empleo. Por contrato, Parter asumió al 100% de la plantilla hasta agosto de 2021. A partir de ahí, no hay garantías. "No tenemos tiempo que perder. Tardaremos meses en poner las electrólisis activas de nuevo y es importante que la decisión se tome cuanto antes", explica Corbacho, quien urge la aprobación del estatuto electrointensivo para rebajar los costes . Con todo, el representante sindical matiza: "No nos sirve cualquier estatuto; tiene que servir realmente para hacer competitiva a la gran industria, como hace Alemania".