La estrategia lusa de Abanca, clave para alentar el flujo económico transfronterizo

F. Botas, consejero delegado; J. C. Escotet, presidente y Pedro Pimenta, responsable de Abanca en Portugal. la opinión

Abanca, el primer grupo financiero de Galicia, heredero de las antiguas cajas, tendrá en Portugal el 20% de su negocio tras cerrar un acuerdo de compra por el 95% del banco luso EuroBic. La operación, condicionada a una auditoría o due diligence, refuerza la "apuesta ibérica" de la entidad gallega, según su presidente Juan Carlos Escotet. Con los casi 11.700 millones de euros de EuroBic, el volumen de negocio de Abanca rompe la barrera de los 100.000 millones y se coloca como sexto banco luso y a punto de serlo también en el mercado español al superar a Ibercaja, Unicaja y Kutxabank.

El Gobierno gallego, la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), el Foro Económico de Galicia y la Universidade da Coruña analizan el trasfondo de una operación "estratégica" que aporta "músculo financiero" y contribuye a borrar la cada vez más difusa raia entre vecinos.

Xunta de Galicia. El Gobierno gallego señala que "siempre es positivo que una entidad radicada en Galicia y con un negocio centrado en Galicia quiera ganar fortaleza, y que además lo haga en un país con tantos vínculos con Galicia como es Portugal". El Ejecutivo autonómico subraya la importancia del proceso de reconversión de las cajas hasta llegar al posicionamiento alcanzado hoy por la entidad presidida por Escotet: "Abanca está en disposición de adquirir otras entidades financieras o sus activos porque desde 2016 ya no es una entidad tutelada por la UE. De hecho, en los últimos tiempos, Abanca compró la antigua división de consumo del Banco Pastor, la filial portuguesa de Deutsche Bank y la red de Banco Caixa Geral en España".

Antonio Fontenla, presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG). "Es muy positivo que una empresa gallega se expanda en un mercado de referencia para Galicia como el portugués", señala el presidente de la CEG. Fontenla no solo destaca las "ganas de crecer" de Abanca, sino que se haya convertido en la sexta entidad financiera lusa "en tan poco tiempo". Esto tiene un efecto para el empresariado: "Sirve para introducir en Portugal a más empresas de la comunidad y para fortalecer a las que ya están". En el primer caso, "cuando llegas a un país que no te conoce pero encuentras a un banco que te conoce, ya no tienes que explicar quién eres". Otro dato es que la presencia de Abanca en Portugal "llega a todo el país".

José Francisco Armesto Pina, economista y miembro del Foro Económico de Galicia. "Portugal es un mercado de referencia para Abanca, de ahí que la compra sea estratégica por este motivo", señala Pina. "Galicia gana con la expansión de Abanca y esta gana músculo financiero. Es importante contar con un banco de confianza en Portugal, en la Eurorregión y más allá, y también transmitir fortaleza dentro de un escenario global marcado por la incertidumbre", comenta. "La adquisición de EuroBic es consecuente con operaciones anteriores como la absorción de la red minorista de Deutsche Bank.", señala. "Abanca acompaña a sus empresas y clientes en un mercado en crecimiento, sin duda esta operación contribuirá a dinamizar el flujo económico entre ambos territorios", comenta este economista partidario de "tener una visión más amplia y dejar de hablar de empresas de aquí y de allí".

Luis Otero, profesor de Economía Financiera y Contabilidad de la UDC. "Se trata de una operación con sentido estratégico, sobre todo en las circunstancias actuales donde resulta necesario ganar tamaño. Abanca se expande y lo hace en un entorno de proximidad, en Portugal, que destaca por su crecimiento, la reducción del desempleo y el aumento de empresas que realizan actividades transfronterizas", comenta Otero. "Es importante que Galicia cuente con una entidad financiera fuerte, como lo fueron en su día las cajas de ahorro, y Abanca ha recuperado ese posicionamiento. Todavía tiene capacidad de crecer, sobre todo hacia el norte, de ahí el lógico intento de compra de Liberbank", señala.