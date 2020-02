"Es muy buena noticia", afirma el comité de Extel sobre la derogación del despido por enfermar

La ministra de Trabajo y Economía Social, la gallega Yolanda Díaz, anunció ayer que la derogación del artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores, que permite el despido por acumulación de bajas médicas justificadas, se aprobará en el Consejo de Ministros de la próxima semana, fijado para el martes. Así lo señaló tras reunirse con el director de la oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de España, Joaquín Nieto, donde precisó que su derogación va hoy mismo a la Comisión General y que el tránsito siguiente es el Consejo de Ministros. "Es muy buena noticia", aseguró ayer David Toural (CGT), presidente del comité de empresa de Extel en A Coruña, la firma de telemarketing que despidió a cuatro trabajadores por este motivo en los últimos meses. "En nuestro sector se abusa de este tipo de despidos; nuestra herramienta es la voz y una afonía o una congestión tan habitual en esta época nos condiciona", declaró Toural. En este sentido, recuerda que Extel obligó a los trabajadores a coger bajas en vez de los justificantes médicos por reposo que antes sí admitía.

Preguntada sobre cuántos trabajadores se vieron afectados por este artículo, la ministra Díaz señaló ayer que no hay datos, pero que sí tienen informaciones que apuntan que algunos sectores, como el del telemarketing „en el que se engloba Extel„, han despedido por esta vía. No obstante, dejó claro que hasta que no haya un informe no se pueden dar datos veraces, pero afirmó que le consta que esta semana no se produjo ningún despido más por esta vía. Preguntada sobre si se derogará algo más de la reforma laboral, Díaz afirmó que únicamente va el artículo 52.d y dejó claro que su derogación servirá para que dejen de vivirse situaciones degradantes en España y que se evite así que un trabajador pueda perder su puesto de trabajo estando en una situación vulnerable.

Pausa para el café

Cuestionada por la posición del Gobierno tras la sentencia de la Audiencia Nacional que avala descontar del cálculo efectivo de la jornada de sus trabajadores el tiempo que estos emplean en desayunar, tomar un café o fumar un cigarrillo, Díaz apuntó que se va a analizar con "prudencia" y al "albur" de la directiva europea de tiempo de trabajo. "Lo vamos a estudiar con rigor y cuando concluyamos si es posible o no es posible si tenemos vía para ello, si fuera así, legislaremos", dijo.

El sindicato CCOO ya ha recurrido ante el Tribunal Supremo la sentencia de la Audiencia Nacional que avala que se puedan descontar las pausas del café o el cigarrillo en las horas trabajadas por los empleados. CCOO exige que se declare nulo el cómputo de tiempo derivado de la implantación del sistema de registro de jornada para que no afecte a las pausas para fumar, tomar café y desayunar, que hasta entonces se integraban como tiempo de trabajo dentro de la jornada.