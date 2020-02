La CEG pide que los nuevos tributos digitales se armonicen con la UE

La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) ha emplazado al Gobierno central a armonizar con la UE los nuevos impuestos aprobados anteayer „la tasa Google sobre servicios digitales y la tasa Tobin sobre transacciones financieras„ con el fin de que las compañías gallegas no pierdan competitividad. En este sentido, considera que la Tasa Tobin "castiga" a las empresas españolas y gallegas que operan en mercados regulados dentro del país. Por ello, avisa de que este impuesto "puede acabar moviendo muchas inversiones hacia otros países y otros mercados no regulados". La patronal gallega se suma así a la petición realizada ayer por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que también ostenta el cargo de vicepresidente de la patronal europea de empresarios, reclamó que los nuevos tributos se armonicen con Bruselas al considerar que "no es bueno que un país tome decisiones a diferencia de otros porque puede hacer que ese país pierda competitividad". "Somos Europa y no podemos marcarnos líneas que puedan perjudicar la competitividad", sentenció.

Subcontratación

La CEOE rechazó ayer la propuesta realizada por el Ministerio de Trabajo para obligar a que toda la cadena de subcontratación adopte las condiciones laborales de la empresa principal, al considerar que "muchas empresas subcontratadas verían peligrar su viabilidad y, con ella, muchos puestos de trabajo". La CEG también censuró la propuesta del Gobierno central porque "podría generar riesgos no medidos".