Alcoa considera "inviable" la producción de aluminio en San Cibrao con el proyecto del Ejecutivo central

Si el miércoles Alu Ibérica amenazó con despedir a 168 trabajadores en A Coruña y 155 en Avilés si el Gobierno no rebaja más la luz, ayer fue su antiguo propietario, Alcoa, quien remarcó que la producción de aluminio primario en España "sigue siendo inviable" a pesar de las medidas propuestas por el Gobierno en el estatuto electrointensivo, ya que no permiten obtener un precio competitivo de la energía para la industria española. Así lo transmitió la multinacional estadounidense que cuenta con una fábrica productora de aluminio en San Cibrao (Lugo), donde trabajan 1.150 personas. Tras presentar alegaciones al proyecto del Ejecutivo, Alcoa aseguró que su aplicación es "incierta y no está asegurada ni para 2020 ni para años posteriores".

Tras haber generado pérdidas operativas en 2018 y 2019, la firma avanzó que esta situación se prolongará durante este año debido "al incremento del precio de la electricidad". Según sus cálculos, este precio se incrementó desde una media de 35 euros el megavatio hora (MWh) en el periodo 2013-2017, hasta una media de casi 50 euros el MWh durante el periodo 2018-2019 (el Gobierno asegura que el precio actual cayó a los 41 euros). La luz representa el 45% de la producción de aluminio primario, por lo que Alcoa considera que esta debe ser inferior a los 35 euros el MWh.