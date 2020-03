La Xunta rechaza un "impacto directo" del coronavirus en la industria gallega

El conselleiro de Economía, Empleo e Industria, Francisco Conde, aseguró ayer que no hay "impacto directo" de la crisis del coronavirus en la industria gallega y que permanece en contacto con los distintos sectores productivos por las posibles alertas. "En estos momentos no tenemos conocimiento ni nos han trasladado desde las empresas una preocupación por un impacto directo, pero tenemos que hacer un seguimiento para garantizar que no se produzca ese impacto y, si tiene que producirse, que lo podamos atenuar", aseguró en en la Radio Galega.

En la entrevista, el titular de Industria se refirió también al Estatuto para las industrias electrointensivas en el que trabaja el Gobierno central, al que advirtió de que "el tiempo se está agotando" para evitar el cierre de la planta de Alcoa en A Mariña lucense.

En esta línea, solicitó una respuesta inmediata a las alegaciones presentadas al borrador del Estatuto y acusó al Ejecutivo estatal de no mostrar "sensibilidad" hacia las reivindicaciones realizadas de forma conjunta por los Gobiernos de Galicia, Asturias y Cantabria, las empresas afectadas y los trabajadores.

Por ello, llamó a la unidad de acción de todos los partidos políticos en Galicia para que el Gobierno modifique su posición y, en concreto, demandó al PSdeG "que se alinee con la Xunta, con el Partido Socialista de Asturias y con el Partido Socialista de Cantabria" porque "no sirven medias tintas", sino que lo que sirve "es una defensa clara de los trabajadores", dijo.

"Estamos ante una crisis energética", apuntó antes de cargar contra el Ministerio de Transición Ecológica por la situación de la central térmica pontesa y adelantó que en la reunión de la mesa de As Pontes que tendrán el próximo 10 de marzo le exigirán al departamento de Teresa Ribera que "adopte las medidas que permitan que se reactive la planta". En este sentido, Conde señaló que la propietaria de la térmica, Endesa, debe adquirir "un compromiso para que se pueda producir esa reactivación" y manifestó que "no es viable pensar en la reactivación si no hay eliminación del céntimo verde", un trámite que considera la "primera medida imprescindible".