Adicae anima a reclamar a 30.000 gallegos afectados por el IRPH

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) abrió ayer la puerta a los jueces españoles para que analicen, caso por caso, si las entidades comercializaron sus hipotecas referenciadas al IRPH de forma transparente, pudiendo anularlas de constatar su abusividad. El fallo, que da un respiro a la banca al no declarar nulo este índice, dispone que para que la cláusula sea transparente no solo tiene que ser comprensible desde el punto de vista "formal y gramatical", sino que debe aclarar al consumidor medio cómo se calcula el tipo de interés y sus consecuencias económicas.

A fin de proteger al cliente, el tribunal deja en manos de los magistrados nacionales el posible cambio del índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH) „en su modalidad cajas„ por otro índice legal, siempre cuando éstos constaten que hubo abuso en la contratación de esa hipoteca. Una vez conocida la sentencia, consumidores y banca se pronunciaron sobre el fondo de un asunto que, sobre el papel, parece satisfacer a ambos.

En cuanto a los consumidores, la Asociación de Impositores y Usuarios de Bancos y Cajas de Ahorros (Adicae) calcula que hay unos 30.000 gallegos afectados por el IRPH. La secretaria general de Adicae Galicia, Ana Folgar, señala que esta cifra de afectados sale de una estimación de "análisis estadísticos" realizados por la entidad, ya que los bancos no han hecho públicos los datos en la comunidad. A modo de ejemplo, señala que en un caso tipo de una hipoteca de entre 100.000 y 150.000 euros la reclamación puede ascender a unos 20.000 euros, debido a una diferencia mensual de entre 100 y 300 euros respecto a un índice como el euríbor. En esta línea, Folgar anima a todos los afectados gallegos a reclamar. Así, considera que "las posibilidades de tener un resultado positivo en los tribunales son muy altas porque no es un índice claro y comprensible". Por ello, "se da la circunstancia que establece Europa de que sea abusivo", al igual que ya sucedió con otros productos como las cláusulas suelo o las preferentes.

Además, apela a que las audiencias provinciales y el Tribunal Supremo "se tienen que posicionar de una manera más firme", pues "la posición de Europa es clara", dado que "está corrigiendo a España" a la hora de definir que es un índice "complejo".

Por su parte, el presidente de Adicae, Manuel Pardos, solicitó ayer a los afectados por las hipotecas IRPH que, como primer paso, realicen "una reclamación extrajudicial", aunque posteriormente inicien un proceso en los tribunales. En rueda de prensa, insistió en la necesidad de no aceptar las ofertas que el banco pueda hacerles porque, en su opinión, "son fórmulas que suponen un nuevo engaño". Asimismo, el presidente de Adicae indicó que tienen la intención de solicitar al ministro de Consumo, Alberto Garzón, "que intervenga a pesar de que no tiene competencias en la materia", para que se pueda implementar un sistema efectivo inmediato de aplicación de la sentencia europea que impida una saturación de los juzgados y que permita "restablecer la confianza de los consumidores". Por su parte, la asociación prevé iniciar una campaña que, bajo el lema ¿ Vas a perder el tren del IRPH? pretende hacer un llamamiento a la movilización de afectados.

En este sentido, los despachos de abogados consultados consideran que la sentencia emitida ayer provocará una nueva avalancha de reclamaciones que comparan con el caso de las cláusulas suelo de 2016. Han sido los bufetes los grandes abanderados de esta causa, ya que podrán seguir litigando en los juzgados en el caso de que consideren que a sus clientes se les colocó el índice sin tener conocimiento de su efecto.

La banca, satisfecha

La banca, por su parte, no teme que el IRPH se declare abusivo tras un análisis individual que así lo determine en algunos casos, debido a que la obligación sería sustituir el índice por el pactado como alternativo en cada contrato o, si dicha cláusula no existiera, aplicar el que estipula la Ley 14/2013 en su disposición decimoquinta. El sector considera que el índice supletorio no será el euríbor, ya que prácticamente ninguna hipoteca con IRPH tiene ese índice como suplente, mientras que las referencias que sí están pactadas, en su mayoría, desaparecieron en 2013.