O lema do 10 de Marzo deste ano, do Día da Clase Obreira Galega, é Memoria de Loita e Traballo.

Memoria, porque as lembranzas que os compañeiros máis veteranos relatan, polo escenario de represión, clandestinidade, represalias, cadea ou mesmo torturas que padeceron semellan quedar moi lonxe no tempo. Pero que nin teñen sucedido hai tanto tempo, nin respecto das reivindicacións están moi afastadas de problemas actuais.

Moitas das batallas libradas naqueles tempos serviron para superar unha etapa negra na historia de este pais e trouxeron democracia, dereitos e liberdades, pero aínda quedan moitas por librar e temos que manter a tensión de xeito permanente para non retroceder nos dereitos conquistados.

A fórmula segue a ser a mesma de sempre na historia sindical, o binomio "acción/negociación", a mobilización como elemento de forza para poñer un problema enriba da mesa e acadar unha solución. Segue a ser a mesma fórmula e, ben utilizada, segue a dar resultados, como que recentemente a mobilización sindical rotunda e coordinada fronte a aplicación do artigo 52.d que permitía o despedimento por ausencias xustificadas e por enfermar, tivo como consecuencia a súa derrogación.

O aumento en preto de un 30% en dous anos do salario mínimo interprofesional (SMI) non se tería dado de non ser pola continua presión que sistematicamente vimos exercendo os sindicatos de clase en cada iniciativa reivindicativa, mantendo como unha das nosas principais esixencias alcanzar un chan de salario que impida a figura do traballador pobre e recuperar por esta vía parte do poder adquisitivo perdido durante a crise, inxectando de este xeito preto de 2.000 millóns de euros nos salarios que repercuten directamente na capacidade de consumo e xeran a súa vez actividade e emprego.

Tampouco é casual que a día de hoxe teñamos un proceso de diálogo social aberto para a abordar a derrogación dos aspectos lesivos da reforma laboral, e iso ten que ver precisamente con unha reivindicación permanente a que non renunciamos en ningún momento, colocándoa no primeiro lugar das nosas prioridades en cada mobilización

E non e tarefa fácil. Institucións como o Fondo Monetario Internacional (FMI) emitía un informe, no que viña a concluír que a creación de emprego era consecuencia directa da reforma laboral, coa evidente intención de poñer obstáculos neste incipiente proceso de diálogo social.

É de xustiza recoñecer que o cambio de goberno facilita a interlocución cun executivo, a priori, mais sensible as nosas reivindicacións, pero non imos pecar de inxenuos, as traballadoras e os traballadores non temos mais aliados que a propia solidariedade de clase, témonos que apoiar entre nos e non podemos fiar o noso futuro a unha hipotética lexislatura de progreso.

Probablemente se inicie este camiño coa mellor das intencións pero a debilidade do propio goberno e as presións dos poderes económicos non van a facilitar as dúas cousas. Estámolo a comprobar xa coas primeiras decepcións, como o proxecto do estatuto electrointensivo que non da resposta as demandas das e dos traballadores das empresas altamente electrointensivas, poñendo en risco o futuro de milleiros de familias.

Temos que remar a favor, hai que manter ou mesmo reforzar a tensión nas rúas, temos que aproveitar este 10 de Marzo para reivindicar novamente que os gobernos poñan os intereses da cidadanía no centro das políticas. Necesitamos tanto do Goberno estatal coma do Goberno de Galicia que ten que saír das urnas o 5 de Abril unha acción coordinada encamiñada a reindustrializar e a relanzar economicamente a nosa comarca, como retos de un futuro que xa son presente.