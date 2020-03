Endesa creará 1.250 empleos temporales tras cerrar As Pontes y mantendrá solo 125

Endesa prevé que su plan de empleo para desarrollar 1.505 megavatios (MW) renovables en Galicia que sustituyan a los 1.468 MW de carbón que se eliminarán con el cierre de la térmica de As Pontes genere una media de 1.250 empleos anuales en los seis años que durará la fase de construcción de los parques eólicos (hasta 7.500 puestos de trabajo en suma) aunque luego, en su operación y mantenimiento, los empleos serán solo 125.

La eléctrica, que el 27 de diciembre solicitó el cierre de la central de carbón, expuso ayer en la Mesa de Transición de As Pontes el plan de futuro para el entorno de la planta térmica, el Plan Futur-e, que integra las acciones para el cierre ordenado de la instalación. Endesa se reafirmó en que la clausura de la central, si no se encuentra finalmente una mezcla de biocombustible viable en la que actualmente se trabaja, se producirá a mitad de 2021.

Pruebas con biocombustibles

El director general territorial de Endesa Noroeste, Miguel Temboury, manifestó "el compromiso" de la compañía de realizar "todas las pruebas que sean necesarias para encontrar una mezcla de combustible que permita la viabilidad técnica, medioambiental y económica, en su conjunto o parcialmente, de la central". Temboury espera que estos tests se puedan hacerse a partir de mayo o junio, una vez que finalicen las inversiones en la planta de desulfuración de los grupos 1 y 2 de la térmica. Actualmente, están "en fase de caracterización de los combustibles de la mezcla, básicamente carbón bituminoso y compost (lodos)", detalló.

Endesa pretende sustituir en Galicia los 1.468 MW de la central de As Pontes por 1.505 MW renovables, con una inversión asociada de 1.581 millones de euros y que se ubicaría en un radio de 40 kilómetros de la central. De esta potencia, 250 MW están en tramitación administrativa, 190 MW son proyectos solicitados, 370 MW se presentarán en los próximos meses y hay 700 MW identificados en emplazamientos potenciales. La compañía prevé que en el desmantelamiento de la central, una vez que el Ministerio para la Transición Ecológica autorice su cierre, se crearán 130 empleos directos de media (con picos de trabajo de hasta 200 personas) durante los cuatro años que durará esta fase, a los que habrá que sumar el tiempo que duren los trabajos previos.

En los trabajos de construcción de los parques eólicos previstos en el plan de futuro para el entorno de As Pontes, Endesa calcula que se crearán 7.500 empleos directos (1.250 empleos medios al año) durante un periodo de seis años y el inicio de la actividad está pendiente de la obtención de conexión a la red y autorizaciones. Finalmente, la operación y mantenimiento de los parque ocupará a 125 personas de forma directa durante 25 años.

Endesa abrirá un proceso de recolocación para los trabajadores de plantilla de As Pontes. En el caso de subcontratados, priorizará el empleo de las personas del entorno para el desmantelamiento de la central y la instalación de la nueva potencia renovable.

El portavoz de Industria del sindicato CIG, Alberte Amado, lamentó ayer que la mesa por el futuro de As Pontes no ha posibilitado "avances" ante el próximo cierre de la central térmica. A juicio de Amado, Endesa "no trasladó nada novedoso" y "alarga" el desarrollo de las pruebas con biocombustibles.

La Xunta, con el carbón

El conselleiro de Economía, Francisco Conde, tachó de "decepcionante" la reunión de ayer, reiteró la propuesta de la Xunta para la "reactivación inmediata" de la central de carbón e instó al Gobierno a que se "sume a la unidad de acción de Galicia".

"No tenemos certezas sobre la reactivación de la planta", criticó el conselleiro, a la vista de que la situación es "igual a la de hace cinco meses al no acercar ni el Gobierno ni la empresa ninguna propuesta o alternativa". Conde insistió en que el objetivo es que Endesa vuelva a quemar carbón en As Pontes "mientras no se encuentran biocombustibles alternativos".