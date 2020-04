El Gobierno reparte 236 millones para contrataciones en el campo

El Ministerio de Trabajo y Economía Social destinará 236 millones de euros para que los ayuntamientos puedan contratar a cerca de 200.000 trabajadores del campo que hayan terminado su labor en las campañas agrícolas.

El Ministerio ha informado este miércoles en un comunicado de que esos Fondos del Programa de Fomento del Empleo Agrario se distribuirán a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y que las personas beneficiadas trabajarán en los servicios básicos que determinen los consistorios.

Se trata así de garantizar la renta a las personas que trabajan en el campo para fijar la población en zonas que dependen de la agricultura; mantener la actividad agraria, básica para asegurar el abastecimiento de alimentos durante la crisis del coronavirus; y favorecer la recuperación de los ayuntamientos cuando pase la pandemia.

El acuerdo de reparto de esos fondos anuales en siete comunidades autónomas fue alcanzado en una mesa de diálogo en la que participaron el SEPE, las organizaciones COAG y Asaja; y los sindicatos UGT y CC. OO., según el Gobierno.

Desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social han querido "poner en valor el sector agrícola, que se ha mostrado solidario, responsable y estratégico para la sociedad en un momento excepcionalmente delicado".

Así queda el reparto de los fondos por provincias y comunidades:

ALMERÍA 9.116.222,49

CÁDIZ 17.474.104,36

CÓRDOBA 24.896.161,61

GRANADA 21.653.045,29

HUELVA 13.327.433,24

JAÉN 20.926.974,47

MÁLAGA 17.796.802,50

SEVILLA 36.158.326,74

ANDALUCÍA 161.349.070,70

BADAJOZ 24.726.234,49

CÁCERES 18.164.024,81

EXTREMADURA 42.890.259,30

HUESCA 294.541,48

TERUEL 160.773,17

ZARAGOZA 441.857,07

ARAGÓN 897.171,72

LAS PALMAS 1.726.808,86

S.C. TENERIFE 1.402.034,88

CANARIAS 3.128.843,74

ALBACETE 2.730.300,30

C.REAL 4.097.620,80

CUENCA 1.450.896,38

GUADALAJARA 43.407,00

TOLEDO 1.797.049,80

C. LA MANCHA 10.119.274,28

AVILA 1.439.552,56

SALAMANCA 1.341.420,64

VALLADOLID 855.454,32

ZAMORA 630.177,58

C. Y LEÓN 4.266.605,10

ALICANTE 1.790.816,29

CASTELLÓN 1.349.612,83

VALENCIA 5.247.469,17

C. VALENCIANA 8.387.898,29

MURCIA 5.014.806,87

TOTAL 236.053.930