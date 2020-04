España pide mutualizar la deuda para financiar la recuperación

España defiende la mutualización de deuda europea como instrumento para financiar la recuperación económica de la Unión Europea tras la pandemia y pide al Eurogrupo el compromiso de empezar a trabajar ya en esta medida como solución a medio plazo, aunque no quede pactada en su reunión de este martes.

Además España apoya que se active una línea de crédito preventiva frente a la pandemia por parte del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), pero no tiene necesidad de solicitar esta ayuda y rechaza que se impongan condiciones específicas a los países que accedan a ella, según la vicepresidenta tercera del Gobierno, Nadia Calviño.

En declaraciones a la prensa antes de la reunión por videoconferencia de ministros de Economía y Finanzas comunitarios, Calviño indicó que España es partidaria de trabajar "tanto en el corto como en el medio plazo", por lo que valora "positivamente" el paquete de medidas para proporcionar liquidez en el que ha trabajo el Eurogrupo.

Este consiste en un fondo para movilizar 200.000 millones por parte del Banco Europeo de Inversiones, una línea de crédito específica proporcionada por el MEDE -el fondo de rescate de la UE- y el mecanismo de reaseguro de desempleo "Sure" dotado con 100.000 millones en crédito.

Pero insistió en que esta acción a corto plazo "no sustituye" la necesidad de "dar en paralelo una repuesta a medio plazo, y por lo tanto trabajar en un mecanismo que permita la puesta en común de la deuda" para financiar conjuntamente los costes derivados de la respuesta a la pandemia y las inversiones necesarias para la recuperación posterior.

En este sentido, España espera que esta tarde, además de cerrarse el acuerdo sobre las medidas a corto plazo, haya también "un claro compromiso" para trasladar a los líderes comunitarios que hay que "trabajar desde ya en los instrumentos a medio plazo que permitan poner en común nuestra deuda".

En cuanto a la forma que debería tomar esta deuda mutualizada, España se muestra abierta a que sea un instrumento ya existente o uno de nueva creación o a que esté dentro o fuera del presupuesto comunitario.

Calviño consideró que lo importante no es la "etiqueta", sino que sea "efectivo", tenga capacidad "suficiente" y su impacto sobre el déficit y la deuda.

Asimismo, la ministra se mostró a favor de la creación de una línea de crédito para la pandemia del MEDE, que podría proporcionar hasta 240.000 millones, para "ampliar al máximo las posibilidades" de acceso a la liquidez, si bien recalcó que "España no tiene necesidad en este momento de ningún mecanismo especial de acceso a liquidez".

"En este momento no es una cuestión que esté en el horizonte para España", insistió.

España considera, que las condiciones para acceder a estos préstamos deben estar ligadas a usarlos para financiar la repuesta a la crisis del coronavirus y el cumplimiento de las reglas fiscales europeas, pero rechaza condiciones específicas para cada país como las aplicadas en los rescates tradicionales.

"No creo que haya que contemplar ningún tipo de condicionalidad específica para cada país ni ningún tipo de reformas, incluso si estuviesen relacionadas con el ámbito sanitario. No he oído ninguna sugerencia en este sentido", dijo.