Parter Capital vende sus fábricas de aluminio de A Coruña y Avilés al Grupo Riesgo

Parter Capital Group, el fondo suizo que compró a la multinacional norteamericana Alcoa sus fábricas de A Coruña y Avilés con el beneplácito del Gobierno de España, ha cedido tres cuartas partes del control de ambas plantas al Grupo Industrial Riesgo "ante la difícil situación que atraviesa la industria del aluminio en España, agravada extraordinariamente a nivel global como consecuencia de la crisis sanitaria del Covid-19", según explica la compañía suiza en una nota de prensa emitida ayer por la tarde.

La noticia cayó como una bomba tanto en la planta coruñesa como en la avilesina. El presidente del comité de empresa de Alu Ibérica A Coruña, Juan Carlos Corbacho, aseguró ayer que la adquisición de la mayoría de las acciones de las factorías por parte del grupo industrial Riesgo se llevó a cabo "sin ninguna transparencia" y condenó que la operación se haya anunciado "aprovechando este momento de estado de alarma". La reacción en Avilés fue similar por parte de los trabajadores. "Me conecté para participar en una reunión ordinaria y ya no estaban los de Parter. Había un abogado que representaba al Grupo Riesgo", aseguró José Manuel Gómez de la Uz, el presidente del comité de empresa de Alu Ibérica Avilés. Supo entonces que la operación de venta del 75% de las plantas se formalizó "hace mes y medio", que no se divulgó "por cuestiones de contratos de confidencialidad" y que se empezó a cocinar en septiembre pasado, un mes después de que se hubiera formalizado la venta por parte de Alcoa de sus instalaciones en A Grela (A Coruña) y San Balandrán (Avilés). Se da la circunstancia de que el Grupo Riesgo participó en el casting que organizó el Ministerio de Industria a comienzos del pasado año. "Pero lo descartaron muy pronto", indicó De la Uz, que prefirió no valorar ni la operación, ni los nuevos dueños de la empresa. "No los conocemos", añadió.

Según se lee en la nota emitida por Parter Capital: "El Grupo Industrial Riesgo posee una probada experiencia en gestión empresarial y está altamente capacitado en el sector industrial, en el que ha acometido con éxito importantes proyectos, lo que le avala para afrontar y superar el difícil momento que está atravesando Alu Ibérica". Los nuevos dueños de las fábricas alumineras ya han tomado el control para "impulsar la actividad de estas instalaciones industriales, lo que se hará partiendo de un nuevo plan de desarrollo a largo plazo, que incluye acciones inmediatas en el campo de las necesarias inversiones en las plantas, que el nuevo gestor y propietario reindustrializará, siempre con el objetivo de preservar los empleos en ambas comunidades".

Lo que se preguntan los trabajadores es por qué el Gobierno de España, a través del Ministerio de Industria, apostó por Parter en verano. "¿Por qué eran los buenos si un mes después de llegar ya estaban pensando en marchar?", se preguntan. Y sospechan que el fondo suizo no quería un nuevo futuro para el sector aluminero, sino que para ellos se trataba de una transacción económica.

La ministra de Industria, Reyes Maroto, dijo el pasado mes de junio (en plena negociación de la venta de las plantas de A Coruña y Avilés) que la oferta presentada por el fondo suizo Parter Capital cumplía "con los requisitos exigibles". Tal era así que el socio director de Parter, Rüdiger Terhost, declaró el 31 de julio: "Estamos muy contentos con esta compra. Junto con los equipos comprometidos de A Coruña y Avilés tenemos la intención de construir un futuro positivo y duradero que incluya grandes oportunidades para las plantas en los mercados de aluminio reciclado".

El Ministerio de Industria aseguró ayer que no tenía conocimiento de la venta de las plantas al Grupo Industrial Riesgo. "Es falso que tuviésemos información sobre esta operación", aseguró ayer la Secretaría General de Industria y Pyme. El Gobierno sostiene que no habló con Parter desde febrero. "En ese contacto la compañía informó de que estaba realizando gestiones con futuros socios para reforzar el capital y desarrollar proyectos", señala Industria antes de explicar que "nadie" del Grupo Riesgo ha informado al Gobierno.