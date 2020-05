Un fallo en R deja sin conexión de internet a miles de clientes en Galicia

Una incidencia en la red de fibra óptica de R ha dejado sin conexión de internet a los clientes de la operadora gallega, propiedad de Euskaltel. Así lo ha publicado la compañía, sin precisar los motivos que ha provocado el fallo, en un mensaje que se puede leer en su cuenta de Twitter y en el que informa de que ya trabajan para solucionar el problema en la mayor brevedad:





?? Ola, temos unha incidencia no servizo de internet. Estamos traballando para resolvela o antes posible. Desculpade as molestias. — R (@os_de_R) May 5, 2020

A Coruña: 63 Madrid: 253 Vigo: 198 Ourense: 105 Santiago de Compostela: 62 Pontevedra: 34 Barcelona: 31 Lugo: 23 Boiro: 19 Camariñas: 18



Quejas por quedarse sin red

Es normal que tengáis incidencias. Lo que NO es normal es que uno se entere cuando vuelve a tener datos porque el 1449 no da señal y por supuesto no tienes Internet con datos ni con wifi clientes r cuando estás trabajando fuera de tu casa. ¿para qué está el 1449? Cada vez peor — Jorge (@jordicg75) May 5, 2020

Se sabe algo de cuánto tardaréis?

Muchos estamos congelados en medio del teletrabajo... — EnOcH (@EnOcH_de_NoD) May 5, 2020

El fallo que ha dejadose conocía pasadas las 12:30 de la mañana, según los datos ofrecidos por la web Downtector en el que se puede apreciar la curva del error y como una hora después más de mil personas se habrían puesto con la compañía para reportar algún problemas con su red. En concreto serían 1.133 quejas presentadas a las 13:44 de la tarde, si bien las llamadas a la compañía advirtiendo dese habrín producido de forma residual con varias horas de antelación.De acuerdo con el mapa de incidencias que se ofrece en el mismo portal web, hasta ocho grandes núcleos gallegos se habrían visto afectados por el fallo que impide conectarse a la red: A Coruña Santiago, Vigo, Pontevedra, Ourense, Lugo y Teo. En otra web, Estáfallando.es, se puede ver cómo ely se detalla el número de clientes que estarían afectados:Esta, el corte de, no es la primera incidencia que registra la compañía gallega este año. En febrero se registraba otro problema y en enero una nueva incidencia. Esta última,y la operadora después de restablecer el servicio ofreció gigas de datos gratis a sus clientes.Desde que miles de clientes de R se quedasenlas quejas no han parado de suceders en la Red. De hecho, algunos de los usuarios que han respondido al mensaje de la operadora en Twitter protestan por lacon el teléfono de atención al cliente, el 1445 y 1449: "Es normal que tengáis incidencias. Lo que no es normal es que uno se entere cuando vuelve a tener datos porque el 1449 no da señal", explicaba una usuaria en laEn otros foros, como Disqus, se pueden leer los casos de otrosque se han quedadopor este fallo. "Llevo desde ayer conpero es que esta mañana ya fue el colmo, ni datos en mi móvil, ni internet en la wifi de casa, ni posibilidad de comunicar con un agente de R para saber que coj...nes pasaba y cuanto iba a durar este apagón", cuenta un usuario que se llama Fran. Otro apuntaba a la dificultad para hablar con una persona: "Buenos días, llevo más de 3 horas sin servicio en casa y en el movil. Aun encima ahora mismo llevo más de 50 minutos colgado al teléfono esperando que me atienda un operador y escuchando una locución y música."La, superando así el hito del millón con un total de 1.002.000 residencias particulares y empresas preparadas para recibir los servicios de última generación del, según informó la compañía integrada en el grupo Euskaltel.Paralelamente, con una inversión que supera los 1.300 millones de euros para desplegar esa, 134 ayuntamientos de la comunidad están en disposición de recibir los servicios de R y alrededor de 300.000 clientes, entre residenciales y empresas, disfrutan en estos momentos dede hasta 500 megas entre otros servicios avanzados.