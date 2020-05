"Galicia lidera investigaciones sobre el Covid, aunque se conoce más a los futbolistas"

Es la presidenta de un Clúster empresarial apoyado en la salud y la tecnología y que responde al nombre de Ciencias da Vida. Llamarse así en tiempo de pandemia es un canto a la esperanza porque de los laboratorios de las firmas que nutren Bioga surge la avanzadilla investigadora de Galicia en la carrera por la vacuna y el tratamiento para el Covid-19. Ayer, en plena desescalada, Pampín anunció en un acto con la Xunta la apertura de una etapa basada en internacionalizar el sector a través del diseño de una hoja de ruta cuyo título lo dice todo: 'Estrategia de Consolidación de la Biotecnología de Galicia 2021-2025'

El sector biotecnológico gallego, agrupado en torno al Clúster Tecnolóxico Empresarial Ciencias da Vida (Bioga), está integrado por cien compañías que facturan cerca de 400 millones de euros.

¿Qué proyectos llevan a cabo en la lucha contra la pandemia?

El sector biotecnológico se posiciona como uno de los principales actores para poner solución a la actual crisis sanitaria y en Galicia se están llevando a cabo proyectos e investigaciones relacionados con el Covid-19. Podemos destacar proyectos para la obtención de una vacuna contra el Covid-19 como el del grupo de María José Alonso para el desarrollo de una vacuna de ARNm contra el SARS-COV-2, o el grupo de Javier Montenegro, financiado por el ISCIII y que desarrolla vectores peptídicos para el transporte de material genético al interior celular con potencial aplicación en futuras vacunas. Asimismo, el tejido empresarial ha sabido readaptar sus modelos de negocio ante esta situación para dar respuesta a los potenciales desafíos que han surgido. Un ejemplo es el grupo AMSlab que está desarrollando kits para la detección del virus y que ha implementado un servicio para detectar la presencia de Covid-19 en todo tipo de superficies y entornos de trabajo. Otro ejemplo es el grupo Zendal, que investiga si la vacuna que está desarrollando con la Universidad de Zaragoza contra la tuberculosis podría inducir inmunidad inespecífica contra el Covid-19. Han recibido financiación del ISCIII. Además, recientemente, ICM, también socio de Bioga, ha sido acreditado por el ISCIII para realizar pruebas PCR del SARS-CoV-2 y se convierte así en el único laboratorio privado de Galicia en poseer dicha acreditación.

¿Qué lugar ocupa el sector biotech gallego en España?

Haciendo balance del anterior periodo, con la Estrategia de Impulso a la Biotecnología 2016-2020, hemos cumplido los indicadores de crecimiento previstos en relación con la creación de nuevas iniciativas empresariales, aumento de la facturación del sector, así como en la creación de puestos de trabajo. Galicia se ha posicionado como la tercera comunidad de España que más empresas crea año tras año y, llegados a este punto, necesitamos continuar apoyando al tejido empresarial, trabajando en la consolidación del sector y posicionándolo como referente en biotecnología a nivel nacional e internacional. Actualmente más de un centenar de empresas forman parte del ecosistema, junto con universidades, centros tecnológicos o fundaciones biomédicas de las que forman parte el enorme talento investigador y empresarial y que contribuyen a la generación de valor y de crecimiento constante del sector.

Ayer anunciaron el inicio de una etapa hasta 2025.

Crearemos una Estrategia de Consolidación de la Biotecnología para el periodo 2021-2025, que será la continuación de la apuesta que hacen la Xunta y la Axencia Galega de Innovación (Gain) por el sector biotecnológico. Este plan resulta imprescindible para maximizar nuestras capacidades y fortalezas, y posicionarnos como actor clave en el panorama internacional. El objetivo es que sirva como hoja de ruta para el sector para los próximos cinco años. Su elaboración está basada en un proceso abierto a la participación activa de todo el ecosistema biotecnológico de Galicia para identificar, a través de anteriores resultados y el contexto actual, las áreas de actuación y acciones prioritarias para el periodo 2021-2025. Para ello se llevarán a cabo acciones en la recogida de datos e información, a través de encuestas, entrevistas o talleres de trabajo con los implicados. Será un proceso abierto a los más de cien agentes públicos y privados que integran el sector gallego.

¿Qué lecciones pueden extraerse de la pandemia?

Indiscutiblemente el Covid-19 ha impactado en todos los aspectos de los ámbitos empresarial y laboral, pero la respuesta por parte del sector ha sido rápida y ágil, sabiendo adaptarse en la mayoría de los casos a este nuevo contexto. Si bien es cierto que la situación es complicada para muchas empresas, esta crisis ha supuesto una oportunidad para reorganizarse, reinventarse y, en definitiva, adaptarse al contexto en medida de lo posible. Han surgido grandes iniciativas de colaboración intersectorial, también contando con la Administración Pública, apostando por la cooperación y la innovación, lo que pone de relieve la importancia del apoyo a la I+D+i, a nuevas iniciativas y herramientas que fomenten el desarrollo de las capacidades empresariales así como la transferencia de conocimiento al mercado. Hemos aprendido que la adaptación y la cooperación son prácticas fundamentales para afrontar situaciones muy críticas.

Esta crisis ha demostrado que podemos vivir sin fútbol pero no sin ciencia.

Puede ser que en el campo mediático los científicos no reciban la misma atención que los futbolistas, pero no significa que no se estén desarrollando importantes iniciativas que merezcan ser reconocidas y puestas en valor. Sin saberlo nos rodeamos de ciencia y nos servimos de los avances en la investigación y desarrollo de la ciencia en nuestro día a día. En Galicia tenemos un gran potencial en talento científico: investigadores con prestigio internacional, iniciativas empresariales que trascienden fronteras y una gran cantera en los centros de generación de conocimiento. Por ello es importante trabajar en la formación de nuevos perfiles profesionales, continuar creciendo en la creación de empleo de alta cualificación y retener el talento que nace y crece en Galicia.

¿Ve más involucrada a la sociedad civil en la importancia de educar en valores saludables?

Existe una tendencia en cuanto a objetivos de desarrollo sostenible que son el reflejo de las necesidades sociales. Gestionar el crecimiento económico y el bienestar en base a nuevas soluciones que permitan la sostenibilidad de los procesos es clave en todos los sectores, al igual que en el de las Ciencias de la Vida. Estos objetivos, en nuestro sector, versan sobre la optimización en la gestión de recursos naturales o soluciones que reduzcan el impacto ambiental, y esto pasa por la creación de nuevos materiales, la revalorización de productos y subproductos? pero también enfatizan los valores que garanticen la salud y el bienestar de los seres vivos, la promoción del crecimiento sostenible y otros valores transversales como la cooperación y la concienciación sobre la importancia de las acciones locales cuyo impacto resulta global.