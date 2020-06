El Estatuto electrointensivo estará listo "antes de que acabe el verano"

La ministra de Industria, Reyes Maroto, aseguró ayer que Alcoa, en la reunión del pasado martes, no supo responder por qué en los últimos tres años no ha presentado ningún plan para su planta de San Cibrao, en Lugo, y dijo que la multinacional aluminera lo único que ofrece es "hibernar" la fábrica.

Maroto, que compareció en comisión en el Senado, señaló, en respuesta a las críticas de los grupos a la actuación del Gobierno central en el conflicto de Alcoa, que anteayer se convocó por segunda vez la mesa de seguimiento. La titular de Industria criticó que Alcoa no haya presentado en los últimos tres años un plan industrial para sus fábricas, cuando el Plan Reindus destinó "mucho dinero en Galicia y en toda España, 800 millones en los últimos dos años".

También precisó que el Fondo Español de Reserva para Garantías de Entidades Electrointensivas (FERGEI) y el Estatuto de Consumidores Electrointensivos verán la luz antes de que finalice el verano.

Maroto confirmó que en las próximas dos semanas se aprobará la creación del Fondo Español de Reserva para Garantías de Entidades Electrointensivas (FERGEI) de apoyo a los contratos bilaterales de energía a largo plazo que suscriban esas empresas. Y aseguró que tanto el Fondo como el Estatuto (del que está por aprobar el real decreto que lo desarrollará) son "instrumentos decisivos para reducir los costes energéticos a la producción nacional" y que estas dos medidas "verán la luz antes de la finalización del verano". Sobre el Estatuto, argumentó que dará un marco de certidumbre y estabilidad del precio energético a la industria.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, instó ayer a la multinacional norteamericana a "ser clara" y a decidir "si quiere seguir con el proyecto industrial y, si no quiere, a dar paso para que pueda haber otra solución". "Pido a Alcoa que se defina", declaró, porque lo que no puede "es decir que no puede hacer nada, que sobran trabajadores y que tiene que cerrar la empresa, eso no es un proyecto industrial".