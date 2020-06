La inversora Pontegadea, de Amancio Ortega, demanda a Gap por impago del alquiler en EEUU

Tienda de Old Navy cuyo alquiler no ha abonado Gap.

Tienda de Old Navy cuyo alquiler no ha abonado Gap. // Pacific Place

El coronavirus ha obligado a echar la verja a miles de pequeñas empresas e incluso multinacionales en todo el mundo. La norteamericana textil Gap ha cerrado el grifo a sus caseros a la par que las puertas a sus clientes durante el estado de alarma por la crisis del Covid-19 y ha decidido no pagar ni un dólar por el alquiler de una de sus tiendas insignia, la Old Navy. Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con la multinacional textil para afrontar el pago de la renta, Pontegadea, el brazo inversor de Amancio Ortega, presentó el pasado jueves una demanda en el Tribunal Superior de San Francisco para reclamarle el pago de 1,64 millones de dólares (1,5 millones de euros) en concepto de los alquileres de abril a junio del local que la firma de moda Old Navy, una de las cadenas del grupo Gap, ocupa en San Francisco, según publicó la prensa local y recogió El Confindencial.

Se trata de un icónico edificio propiedad del fundador de Inditex cuyo contrato de arrendamiento por parte del grupo textil norteamericano, firmado en 1997, vence en julio de 2023.

La sociedad inversora de Ortega compró el inmueble, ubicado en el edificio Pacific Placea, a JP Morgan hace dos años y medio por 475 millones de dólares. Pontegadea es propietario de otros tres establecimientos del grupo, ubicados en Nueva York, Miami y Chicago.

El inmueble de la discordia es de uso mixto y alberga oficinas, un hotel y casi 19.000 metros cuadrados de área comercial, donde se combinan espacio de oficinas, un hotel Zelos y cerca de 19.000 metros cuadrados dedicados a un área comercial que acoge varias marcas, entre las que también figuran Levi's, Diesel, Timberland, Michael Kors y Adidas. El espacio que ocupa Old Navy, según detallan desde diferentes medios locales, es una flagship store de cerca de 6.723 metros cuadrados ubicada en el número 821 de Market St, en San Francisco.

Nada más estallar la pandemia, que obligó a todos los comercios a cerrar sus puertas, Gap adelantó que no pagaría los arrendamientos de sus locales, más de 2.800 en Estados Unido, por lo que la demanda de Pontegadea no será la única a la que tendrá que hacer frente el grupo textil norteamericano.

Según San Francisco Business Times, la multinacional se enfrenta a una causa mucho mayor con Simon Property Group, el mayor operador de malls del país, que le ha demandado por el impago de las rentas de 400 locales, y otros cargos por un importe total que ronda los 66 millones de dólares.

Desde el brazo inversor de Amancio Ortega, han rehusado realizar comentarios, tanto sobre el caso concreto de San Francisco -ya que se trata de un caso judicializado- como para aclarar cuál es la situación en el resto de locales donde tiene de inquilino al grupo de moda.

En Estados Unidos es más habitual que en España este tipo de acciones en los tribunales, que en la mayoría de los casos terminan sellándose con algún tipo de acuerdo entre las partes, sin esperar al fallo judicial.

Gap cerró el primer trimestre del año con una caída de las ventas de más del 40%, hasta 2.107 millones de dólares, y en pérdidas. A 2 de mayo, el grupo textil contaba con 3.911 tiendas en 52 países, de las cuales 3.313 están operadas directamente por la compañía.