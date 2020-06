Pablo Isla, en la cumbre para salir de la crisis: "No hay que revertir las reformas eficaces"

Las principales empresas españolas plantearon ayer al Gobierno y a los agentes sociales un gran pacto para reactivar la economía tras la crisis de la Covid-19 que genere confianza y seguridad jurídica para atraer inversiones y, sobre todo, que no elimine aún las medidas que "funcionan" como los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) o los avales a empresas. La propuesta la lanzaron en la primera jornada de la cumbre empresarial organizada por la patronal CEOE, que reúne de forma telemática hasta el 24 de junio a los máximos responsables del ámbito empresarial español para aportar ideas al Gobierno para un plan de reconstrucción de la economía. El presidente de Inditex, Pablo Isla, afirmó que ninguna solución es fácil para salir de la crisis e insistió en esa idea de no tirar por tierra las reformas eficaces.

En esta primera jornada participaron líderes empresariales de la talla de Isla, Juan Roig (Mercadona), Ana Botín (Santander), Carlos Torres (BBVA), José Ignacio Goirigolzarri (Bankia), José Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola), José Bogas (Endesa), Francisco Reynés (Naturgy), Antonio Brufau (Repsol), José Manuel Entrecanales (Acciona) o Beatriz Corredor (Red Eléctrica), entre otros.

E Pablo Isla receta "disciplina y audacia" ante la crisis. El presidente de Inditex advirtió de que el plan de recuperación de la economía es "complejo" y va a exigir mucha "disciplina, audacia, madurez" y una actuación muy responsable del Gobierno, los partidos políticos, las empresas, los sindicatos y los ciudadanos. Isla pidió que se busquen "consensos" y consideró prioritario garantizar la seguridad jurídica, "no desmontar" lo que estaba funcionando -en materia de empleo- y "no descafeinar antes de tiempo" medidas como los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) o los avales a empresas, "que están ayudando a que no se destruya el tejido empresarial". Es necesario "huir de dogmatismos e ideas preconcebidas" especificó y añadió que "tan importante como las medidas que se tomen es no desmontar lo que está funcionando". A su juicio "la economía española lo que necesita es ser mas flexible y competitiva, no hay que introducir rigideces que sean negativas para la creación de empleo", subrayó. En materia de fiscalidad, el presidente de Inditex apuntó que hay que procurar llevar a cabo un debate sobre cómo generar más crecimiento económico y en consecuencia mayor recaudación "mucho más que subidas de tipos impositivos". Afirmó que para la economía española es "clave" formar parte de la Unión Europea y del euro y añadió que la actuación del Banco Central Europeo (BCE) está siendo "determinante" para "aguantar"

E Antonio Garamendi, aportación para "sumar". El anfitrión del encuentro, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, reafirmó el "compromiso con España" de todos los empresarios, que quieren "sumar" en el proceso de reconstrucción, antes de dar paso a los ponentes, que ayer representaban en su mayoría a los sectores de las finanzas y la energía.

E Juan Roig, eliminar "trabas" a la inversión. El presidente de Mercadona, Juan Roig, señaló que tras la crisis sanitaria se aproxima una etapa muy dura económicamente y consideró que para avanzar en la recuperación hay que eliminar "trabas burocráticas, facilitar las inversiones finalistas, garantizar la seguridad jurídica" y mostrar a la sociedad que las empresas son "generadoras de riqueza y bienestar".

E Los gigantes de la banca reclaman la reactivación de la creación de empleo. Los presidentes de los principales bancos españoles -Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Sabadell y Liberbank- pidieron que el plan de reactivación impulse la creación de empleo, atraiga inversiones y ponga el foco en los sectores que más están sufriendo, como el sanitario y el turístico, al tiempo que destacaron el papel del sector para ayudar a sobrevivir a empresas "viables". Para la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, los ERTE han evitado un "colapso social" y han mostrado su eficacia, ya que en el inicio de la desescalada, casi 388.000 personas han recuperado su empleo, aunque no hay que olvidar a los tres millones de personas que siguen en ERTE y los otros tres millones de parados que ya había. El presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, subrayó que la reactivación de la economía es urgente para evitar un daño que puede ser "irreversible", y pidió unión y consenso para lograrlo, además de aprovechar los "ingentes" recursos que van a llegar desde Europa, que también servirán para avanzar en el desarrollo sostenible y en la digitalización. En su opinión, es necesario ayudar a los cientos de miles de empresas "viables" que han paralizado su actividad y a los más de cinco millones de personas que han perdido su empleo en España o lo han visto suspendido de manera temporal por los ERTE, que considera necesario "extender y flexibilizar". El presidente de CaixaBank, Jordi Gual, pidió que el paquete de ayudas europeas llegue antes del verano y atiendan de forma especial al sector sanitario, turístico, a la cultura, al transporte urbano e interurbano, a la renovación de viviendas y del parque automovilístico.

E Las energéticas apuestas por acelerar la transición verde. Los directivos de las principales compañías energéticas como Iberdrola, Acciona, Endesa, Repsol o Naturgy apostaron por acelerar las inversiones destinadas a la transición energética para conseguir la recuperación económica y del empleo, para lo que se necesita seguridad jurídica y la eliminación de trabas, como el límite anual a la inversión en redes eléctricas, dijeron. El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, instó a acelerar a 2025 la implementación del Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, pues tendría un efecto inmediato en el crecimiento económico y el empleo. Los operadores de sistemas energéticos -Red Eléctrica, Enagás o CLH-, por su parte, se mostraron partidarios de potenciar la inversión y apostar por la innovación en el sector de la energía para que éste pueda "ayudar en la reinvención" de la industria y de la economía, cuyo futuro pasa por una recuperación "sostenible y duradera".

La reunión empresarial continúa hoy con los presidentes de las principales empresas aseguradoras, turísticas y del transporte.