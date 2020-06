Abanca renuncia al luso EuroBic por diferencias sobre el precio e "incumplimientos" del acuerdo

// C. Pardellas

Juan Carlos Escotet. // C. Pardellas

El retraso en la formalización de la compra no era lo suficientemente llamativo como para levantar sospechas. Abanca se haría con las riendas del portugués EuroBic a finales de mayo. El presidente de la primera entidad financiera de Galicia evitó detallar fechas cuando a principios del mes pasado presentó por vía telemática los resultados del primer trimestre. Lo que sí dijo Juan Carlos Escotet es que la operación, en la recta final de la fase de due diligence en aquel momento, no podía desvincularse del "efecto adverso" de la pandemia del coronavirus en la economía y el posible repunte de la morosidad. Sin mencionarlo abiertamente estaba dando a entender que el precio ya no era el mismo. Otra interrogante. Nunca se supo el importe de referencia porque faltaba esa revisión a fondo de las tripas de EuroBic, aunque la prensa lusa apuntó a unos 250 millones de euros desde que en febrero se anunció la negociación para la adquisición del 95% de las acciones. También entonces se condicionó el cierre al resultado de la due diligence. Y con ella bajo el brazo viene el giro inesperado. Abanca anunció a última hora de ayer que se descuelga de la transacción.

El mensaje suena a definitivo. Da por "finalizadas" las negociaciones al hilo de las "determinadas condiciones" que, recuerda, condicionaban el desenlace como "es habitual en este tipo de operaciones". "Abanca comunica que, a pesar de haber dedicado importantes esfuerzos y recursos a dicha transacción, se ha visto obligada en el día de hoy", esto es, ayer "a desistir de la misma al no haberse cumplido las condiciones pactadas a dicho efecto", señala en un comunicado, donde confirma que tanto el propio EuroBic como el Banco de Portugal están al tanto de la decisión tomada.

El desacuerdo en el precio es, según las fuentes consultadas, "la consecuencia de todo lo demás". Ante esta y otras cuestiones que pudieron interferir en la ruptura, Abanca se ciñe a lo manifestado en el comunicado, apelando al respeto a los supervisores bancarios. No hay ninguna pista sobre si Ernst & Young, encargada del análisis de los balances y las cuentas de EuroBic, afloró algún problema que pudiera afectar al valor en libros de la entidad con el agravante de la crisis del Covid-19, aunque el periódico portugués Jornal Económico, que adelantó la noticia, apunta a esa dirección: una falta de entendimiento respecto al desembolso en metálico a raíz de la nueva situación de la economía.

La principal accionista de EuroBic (42,5%) es Isabel dos Santos, la multimillonaria hija de José Eduardo dos Santos, expresidente de Angola, y una de las protagonistas de la supuesta red de corrupción destapada en Luanda Leaks por un consorcio internacional de periodistas.

El escándalo motivó los movimientos del Banco de Portugal para sacarla del consejo y el accionario del sexto banco del mercado financiero luso, con casi 11.700 millones de euros de negocio, 266.000 clientes, cerca de 1.500 empleados y un total de 184 oficinas comerciales.

Precisamente ayer, según informó también Jornal Económico, el Tribunal Central de Investigación Criminal de Lisboa anunció el levantamiento de las medidas cautelares de incautación de activos a Dos Santos.

Además de ella, todo el cuadro de principales socios de la entidad, especialmente el banquero luso-angolano Fernando Teles, que concentra el 37,5% del capital, habían su conformidad con la venta. Escotet subrayó en su confirmación de la compra en febrero "el apoyo de los reguladores". "Muy implicados", dijo, con una mención especial al Banco de Portugal.

El importante bocado que pretendía darse Abanca con EuroBic era un salto de gigante en un mercado, Portugal, en el que llevaba tiempo con el ojo echado con el objetivo de consolidar "la apuesta ibérica" tras hacerse con la red lusa del Deutsche Bank y la filial en España del también portugués Caixa Geral de Depósitos.

"Abanca seguirá analizando operaciones de compra que aporten sinergias a su proyecto en Portugal", señala el comunicado de ayer. "En ese país" añade el escrito de la entidad bancaria" cuenta con proyecto sólido y en crecimiento con presencia en las principales ciudades y centros económicos".