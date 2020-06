El alcalde de Cervo reclama 70 millones a Industria para que Alcoa siga con la fábrica

El alcalde de Cervo (Lugo), el popular Alfonso Villares, reclamó ayer al Ministerio de Industria que aporte los "70 millones de euros" que estima que Alcoa dejó de percibir para su tarifa eléctrica y que dice que necesita para mantener la producción de aluminio en su planta de San Cibrao. "Llevamos año y medio reclamando al Gobierno que nos pague la tarifa eléctrica que teníamos y ahora no tenemos", criticó en declaraciones a Europa Press el regidor, quien señala que esa cifra supone 70 millones para "mitigar el precio de la luz". El próximo 25 de junio Alcoa comenzará el proceso para el despido de 534 trabajadores de su planta de aluminio de San Cibrao, en unas negociaciones del ERE con un mes de duración.

Villares no se sorprende por esta decisión de la compañía que "anuncia lo que anuncia" cuando "pasa año y medio y el dinero no llega por parte del Estado". Sostiene que quien tiene que ayudar a A Mariña no es Alcoa, sino el Gobierno, que "pretende" que se "siga viviendo sin esos 70 millones de euros". Y es que remarca que la ayuda para Alcoa "era de 90 millones de euros al año" y ahora "son solo 20 millones". Por ello, ve "inconcebible" que el Gobierno de España "quiere echar la culpa toda a la empresa". "Con el dinero es como se soluciona todo este problema", enfatiza el alcalde de Cervo.

Por su parte, la plataforma de trabajadores de auxiliares de Alcoa apeló ayer a las direcciones de sus empresas, Xunta y Gobierno central a que se impliquen en la defensa de los 400 puestos de trabajo de estas compañías. En un comunicado, la plataforma llama a un "frente común" en el que también participen las propias direcciones de sus empresas. En este sentido, el comité de empresa de la factoría convocó ayer a los trabajadores de la planta, tanto a los de la plantilla como a los empleados de las empresas auxiliares, a dos asambleas en el día de hoy para informarles de la "hoja de ruta" de las movilizaciones por mantener los empleos.

En el apartado político, la portavoz nacional del Bloque Nacionalista Galego (BNG) y candidata a la presidencia de la Xunta, Ana Pontón, aseguró ayer que si fuese "la presidenta de Galicia, tendría sobre la mesa una propuesta de nacionalización para salvar a Alcoa".