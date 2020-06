Calviño suma apoyos en el PP y UGT en la carrera a la presidencia del Eurogrupo

El eurodiputado del PP y exministro de Exteriores José Manuel García-Margallo, aseguró ayer que cree que la vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, la coruñesa Nadia Calviño, sería una "magnífica" presidenta del Eurogrupo por su experiencia en las instituciones europeas y porque "intenta poner orden" en el Gobierno de Pedro Sánchez, que ha definido como una "pintoresca coalición".

"Nadia Calviño sería una magnífica presidenta del Eurorgupo por tres razones: Porque es española, porque conoce muy bien las instituciones europeas y porque es uno de los pocos ministros que intenta poner orden en la política económica de la pintoresca coalición que nos gobierna", afirmó ayer.

El Gobierno no ha anunciado por el momento la candidatura oficial de Calviño, que dijo hace días que la decisión le correspondía a Sánchez, pero los aspirantes tienen hasta el 25 de junio para postularse como relevo del portugués Mário Centeno, que no optará a renovar su mandato porque abandona la cartera de ministro y es un requisito para presidir el Eurogrupo. Aunque aún no hay candidatos oficiales, en Bruselas se espera que "al menos" tres ministros den un paso adelante para ocupar el asiento que quedará libre el próximo 13 de julio: la española Calviño, el luxemburgués Pierre Gramegna y el irlandés Paschal Donohoe.

Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, afirmó ayer que la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, conformaría una candidatura "potente", que beneficiaría a los intereses de España. "Me parece que el que una ministra española tenga esa responsabilidad es muy oportuno y daría oportunidades a nuestro país", señaló Álvarez en declaraciones a RNE.

El dirigente sindical subrayó que, más allá de las diferencias que "casi siempre" tienen los sindicatos con los responsables de Economía, Calviño "es una persona muy conocedora de la situación de la UE" y su nombramiento como presidenta del Eurogrupo sería bueno para España.