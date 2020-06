El comité asegura que sin "un marco energético" no habrá solución para Alcoa

El presidente del comité de empresa de Alcoa San Cibrao, José Antonio Zan, insistió ayer en que la actual situación de la factoría de aluminio primario viene derivada de "un problema político" y "si hay intención de solucionarlo, habrá salida, y si no, pues no". José Antonio Zan hizo estas declaraciones antes de la reunión de la Mesa Multilateral de Alcoa, que se reúne hoy. "Tenemos que presionar al Gobierno para que nos ponga un marco energético", dijo Zan.

Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, que participó ayer en una gran protesta de A Mariña, aseguró que la opinión pública española "no va a perdonar" ni a Nissan ni a Alcoa la "desvergüenza" de utilizar una situación de mercado "que es hoy, que no ha sido ayer y que no va a ser mañana" para tratar de "colar por la puerta de atrás" un cierre.