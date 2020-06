Xunta y Gobierno discrepan sobre el resultado de la Mesa de Endesa

El conselleiro de Economía, Empleo e Industria, Francisco Conde, reclamó ayer la inclusión de la Xunta en la comisión de seguimiento del acuerdo por una transición energética justa para las centrales de carbón en proceso de cierre.

Así se lo transmitió a la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, en la reunión de la mesa de transición energética sobre el futuro de la central de As Pontes, en la que participó ayer por videoconferencia. Conde señaló que el proceso de búsqueda de alternativas "tiene que contar obligatoriamente" con Galicia, y que su exclusión es "una muestra clara de que no hay interés" por parte del Gobierno central de buscar alternativas y establecer "una senda de diálogo y consenso".

También aseguró que la Xunta seguirá participando en la mesa industrial "buscando alternativas", pero insistió en que se precisa "una respuesta proactiva" por parte de Endesa, que "se está mostrando esquiva en sus compromisos". No en vano, Conde subrayó que en la reunión de ayer de la mesa sobre la central de As Pontes "se constató que no hay alternativas" para garantizar "una solución a corto plazo industrial" que permita mantener el empleo.

Por su parte, el Ministerio para la Transición Ecológica aseguró ayer que la tercera reunión trimestral de la Mesa de Transición de As Pontes concluyó "con un avance en todos los elementos que se habían acordado" ante el cierre de la central térmica de Endesa y que se pactó "un calendario de actuación" concreto para este órgano por parte del Estado.

El Ministerio señaló que a la Mesa le corresponde "la elaboración de un plan de desarrollo para encontrar alternativas a la generación eléctrica con carbón". Además, aludió al "seguimiento de las pruebas de combustión en la central y su viabilidad técnica, ambiental y económica". "Aún se está a la espera de resultados", señaló.

Según Transición Ecológica, en el ámbito laboral el "caso más urgente" se corresponde con el colectivo de transportistas, afectados por la ausencia de actividad en las instalaciones. También abogó por resolver los problemas de la plantilla principal de Endesa y de las empresas auxiliares.