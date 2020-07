Gobierno, patronal y sindicatos escenifican un frente común por el empleo

El Gobierno, la patronal y los sindicatos han escenificado este viernes un nuevo compromiso por mantener el empleo ante la crisis económica que ha dejado el coronavirus. Pedro Sánchez ha dispuesto una vez más una fotografía de unidad con los agentes sociales en el palacio de la Moncloa y la rubrica de un documento genérico de medidas para proteger el tejido empresarial y la ocupación de cara a lo venidero. Que, según las últimas previsiones de organismos internacionales como el FMI, avanza ya hacia una caída del PIB sin precedentes y una escalada del desempleo con registros propios de los peores momentos de la anterior crisis financiera. "Cuando España acuerda con España, España avanza", ha declarado el presidente del Gobierno tras la firma.

Una trabajadora de Port Aventura World prepara el asiento de una atracción.

El compromiso firmado este viernes por CEOE, Cepyme, CCOO y UGT en Moncloa aboga una salida de la crisis que suponga "un reparto del coste equitativo entre los distintos agentes". Las partes se comprometen a evitar los despidos, estabilizar parte de las ayudas excepcionalmente habilitadas estos días para los ertes, aumentar el peso de la industria, acelerar los procesos de digitalización y la transformación de la economía hacia un modelo más sostenible energéticamente. El documento recopila gran parte de las principales medidas e implementadas por el Gobierno en los primeros compases de la pandemia, como los créditos ICO, los ertes de la covid o el cese especial para trabajadores autónomos.

El 'Acuerdo por la reactivación económica y el empleo' es "más que un acuerdo un compromiso", según ha calificado el secretario general de CCOO, Unai Sordo. La voluntad es "generar expectativas y confianza" de cara a los próximos meses, según ha declarado su homólogo en la UGT, Pepe Álvarez. Una invocación al diálogo social y a no tomar decisiones que no estén consensuadas que la patronal ha exigido al Gobierno que no abandone. Así lo ha manifestado el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, mencionando explícitamente su disconformidad con subidas de impuestos que adelantó el presidente del Gobierno. "Aspiro y pido que se mantengan los cauces habituales del dialogo social", ha declarado Garamendi.