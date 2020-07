"Estoy convencido de que Amancio Ortega estaría encantado de pagar más impuestos"

Justo al final de la conversación se queda pensativo durante un minuto. Pablo Iglesias quiere ser "preciso" con las cifras previstas a corto plazo para el ingreso mínimo vital. Todo es corrección. Fondo y formas, con ese inmaculado tono institucional que sorprendió desde su primer debate electoral en televisión. Y eso que acaba de llegar de un adrenalítico discurso en el mitin de ayer de Galicia en Común en Vigo sin morderse la lengua contra "las cloacas policiales y mediáticas" en el caso Dina y el anuncio de que Unidas Podemos pedirá una comisión parlamentaria para llamar, entre otros, a Mariano Rajoy y Sáenz de Santamaría. Sin preguntarle, el vicepresidente segundo y ministro de Asuntos Sociales admite "errores y aciertos" en la "gestión seria" del Ejecutivo ante la grave crisis del Covid-19 y compara la tarea ahora con "la reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial". "Hemos construido un escudo social sin precedentes y ahí uno de nuestros mejores ejemplos es la labor de Yolanda Díaz", reivindica.

¿La recesión justifica tragar saliva y renunciar, al menos temporalmente, a puntos del pacto de coalición como el impuesto a las grandes fortunas para permitir un acuerdo de reconstrucción?

Por desgracia no está en el acuerdo, pero voy a intentar convencer a Pedro Sánchez de que es necesario, precisamente por la situación en la que estamos. Si hay un consenso entre todos los economistas, independientemente de la escuela de la que procedan, es que la ratio deuda/PIB va a cambiar y la necesidad de políticas expansivas. El FMI, que no es sospechoso de izquierdismo, está diciendo: gasten, gasten, gasten. España tiene siete puntos de desventaja en términos competitivos en recaudación fiscal respecto a los países de nuestro entorno. Hacen falta nuevas medidas fiscales. En eso estamos de acuerdo con el PSOE y debatimos sobre cuáles deben ser. El impuesto a los ricos es una medida de sentido común para recaudar más y que permitiría a una minoría de personas en situación de privilegio tener un instrumento legal para mostrar su solidaridad, que en los sistemas democráticos avanzados no tiene que ver con el altruismo individual, sino con un sistema fiscal redistributivo.

Entonces, el PSOE no quiere.

También ha habido otros temas en los que he tardado en convencer al presidente y soy optimista. Creo que lo haré.

Después del importante apoyo de Inditex en logística durante la crisis sanitaria, al margen de que también le va en ello su propia recuperación como empresa, ¿pensó matizar su intenso discurso hacia el propietario, Amancio Ortega?

Todo el mundo debe esforzarse. Lo están haciendo mucho trabajadores y empresas. Decir que tiene que haber un sistema fiscal más justo no es atacar a Inditex ni a nadie. Estoy convencido que Amancio Ortega estaría encantado de pagar más impuestos o que en España no fueran viables dispositivos de elusión fiscal que pueden ser legales, pero que sitúan a mucha gente en una posición muy incómoda. Estoy convencido porque es un hombre solidario que ha hecho muchas donaciones para vehicular todo eso a través de relaciones con Hacienda propias de las sociedades democráticas.

¿Le conoce, por cierto?

No.

¿Le gustaría?

No tendría ningún problema. Con Pablo Isla he hablado alguna vez por teléfono y le he dicho que nosotros no estamos en contra de ninguna empresa. Al contrario. Queremos llevarnos bien con todas. Que en España haya un sistema fiscal mejor va en el interés de las empresas. Los ERTE sirven para que muchas puedan seguir abiertas. El Estado necesita recursos para poder salvarlas y una fuente fundamental es la política fiscal. Los trabajadores pagan muchísimos impuestos a través del IRPF, los autónomos también e incluso la ciudadanía con menos recursos lo hace a través del IVA. Nadie en su sano juicio puede plantear que en una situación económica tan difícil como la actual no vaya a haber un esfuerzo fiscal que vaya en la dirección de la corresponsabilidad.

Es indiscutible que hay unas diferencias brutales en el tipo efectivo del Impuesto de Sociedades de las pequeñas y medianas empresas frente a las grandes.

Efectivamente.

¿Pero es el momento de tocarlo? Las empresas dicen que no.

¿Me puede usted poner un ejemplo de cuándo las organizaciones patronales han dicho que es el momento adecuado para hacer una reforma fiscal?

Este es un momento particularmente complicado por el shock del negocio ahora mismo y sin garantías para el próximo año.

Es verdad y el Gobierno está trabajando, como ha hecho ninguno antes en España, a través del mecanismo de los ERTE y de ayudas directas a los sectores empresariales estratégicos, como las del turismo. ¿De dónde sale el dinero?

¿El Plan Renove 2020 será suficiente para blindar un sector tan fundamental en el PIB e intensivo en empleo como la automoción?

Desde luego la intención del Gobierno es ponérselo fácil a todos los sectores estratégicos. La prueba es que las transformaciones se están haciendo con consenso con sindicatos y empresarios.

El problema de la automoción es también el debate de la repatriación de la deslocalización y la toma de decisiones en matrices que están fuera de España, como para PSA en Galicia. ¿Está en peligro?

La crisis ha puesto sobre la mesa los límites a las deslocalizaciones y la globalización desordenada de la economía. Vimos las dificultades de nuestro país para producir sus propios respiradores, incluso equipos de protección individual, con unos mercados internacionales que no siempre respetaron los derechos humanos en lo que se refiere a que los países pudieran adquirir el material que necesitaban. En los próximos años, Galicia, España y todos sus territorios, vamos a tener que asumir una transición industrial siendo capaces de adaptar los recursos industriales a una nueva realidad. España concentra una dependencia enorme de algunos sectores económicos que son fundamentales y que siempre van a ser importantes, pero es obligatorio apostar por la diversificación y, al mismo tiempo, por una transición ecológica y energética que vaya en la dirección de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y Agenda 2030, en la dirección de la eficiencia económica y la protección del empleo. Es una buena oportunidad para asumir algo que ha venido posponiéndose sistemáticamente.

¿Se ampliarán los ERTE hasta finales de año?

Soy partidario de ir por la vía del Diálogo Social valorando en tiempo real la situación de las empresas y el tejido productivo y de que el Estado dé la mayor protección posible. Pero hay que entender que los ERTE, la nacionalización de los salarios en realidad, son lógicamente una medida temporal para mantener los salarios y las empresas a flote y que puedan recuperar lo antes posible su actividad.

¿Son conscientes de que una parte podría acabar en ERE?

El Gobierno trabaja para minimizar esa situación. Hablamos de una cobertura de 6 millones de empleos, una movilización de recursos inédita para proteger al tejido productivo. A partir de ahora hay que aprovechar la oportunidad para acelerar la transformación de la estructura productiva.

Asumido que es imposible derogar la reforma laboral con una sola norma nueva, sea de la forma que sea, ¿la d erogación será íntegra?

Pacta sunt servanda. Está firmado en el acuerdo de Gobierno y todo eso es ley. Si no, los pactos no servirían para nada. Un documento que tiene la firma del secretario general del PSOE y la mía no se puede mover sin voluntad de las partes. El desmantelamiento progresivo de la reforma laboral se está haciendo de manera correcta, dialogando con la patronal, que no resulta nada fácil. Yolanda Díaz demuestra una competencia excepcional como ministra que protege a los trabajadores, a la vez que demuestra unas enormes capacidades de comunicación con los sindicatos y también con la patronal. Llevamos en estos meses unas cuantas fotografías que revelan la aptitud del Gobierno para conseguir acuerdos que van en la dirección del desmantelamiento de la reforma laboral. ¿Que eso implica diálogo? Claro que sí. ¿Que los ritmos y los tiempos se tienen que ir negociando? También. Pero llevamos seis meses en el Gobierno, con una pandemia global de consecuencias enormemente graves y hemos visto cómo subía el SMI a 950 euros, se terminaba el despido por baja por enfermedad y un Ministerio de Trabajo cumpliendo lo que acordamos.

¿Pero se imagina una foto con los empresarios subiendo el despido improcedente de 20 a 45 días otra vez?

Había muchas cosas en este país que no se imaginaban hasta que ocurrieron.

Los primeros pagos del ingreso mínimo vital, más de 74.000 hogares, se han hecho de oficio. ¿Qué calendario de despliegue manejan de aquí a final de año?

La Seguridad Social está publicando las solicitudes. Es impresionante.

Se superan las 300.000.

Era clave que hubiera un mecanismo sencillo de solicitud digital a través de una aplicación. Gestionar una prestación como esta a través de la entrega de mucha documentación en el registro de los servicios sociales de los ayuntamientos como ocurría en rentas de inclusión de algunas autonomías podría ser complicado. El número de solicitudes lo avala. En el análisis que hacíamos con la Seguridad Social hablábamos de llegar a 2,3 millones de personas. Vamos a ver cuántas solicitudes se producen. En cualquier caso, el ingreso mínimo vital constituye un derecho subjetivo nuevo en nuestro país que tiene cualquier ciudadano si cumple los requisitos.

¿Qué va a pasar con la AP-9? ¿Se transfiere o no?

Aquí sí le puedo adelantar que en el Gobierno tenemos claro que esa transferencia se tiene que producir y mientras hay que bajar los precios de la autopista. Y si hay un gobierno progresista después de las próximas elecciones, Tone (Antón Gómez-Reino) me acaba de decir que una de las primeras cosas que harán será convocar el espacio diálogo entre el Gobierno autonómico y el del Estado para acelerarla. Lo he hablado con el ministro Ábalos porque es una competencia suya. Está dispuesto a dar el OK.

¿Si no hay cambio de gobierno no se aceleraría?

La transferencia no está condicionada a quien gane las elecciones autonómicas, pero sospecho que todo iría mucho mejor si hay un gobierno progresista.

¿Y es posible bajar la tarifa después de las inversiones en Rande y los accesos en Santiago?

Ya le digo que la intención del ministro de Transportes va en esa dirección.