Galicia lidera la pérdida de autónomos en el primer semestre con Madrid y Canarias

Las comunidades de Madrid (-6.301), Canarias (-1.946) y Galicia (-1.908) son, en términos absolutos, las que se han visto más afectadas por el descenso de trabajadores por cuenta propia en el primer semestre en España, que perdió un total de 23.836 autoempleados desde diciembre. Por sectores, el comercio representa el 42% de esta caída (-813) en Galicia, muy por delante de la agricultura (-340), la industria (-227) y la hostelería (-146), según los datos de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA). El descenso interanual en Galicia (1,9%) es un punto superior al semestral al registrar una pérdida de casi 4.000 autónomos, hasta los 207.379 en junio de este año.

Pero la "gran caída", pronostica el presidente de ATA Galicia, Rafael Granados, se producirá "en otoño" si no se reactiva el consumo "por temor a los rebrotes", o no se prolongan las medidas públicas "de contención", caso de la prestación de cese de actividad actualmente prorrogada hasta el 30 de septiembre. Ese sería "uno de los peores escenarios" y conllevaría, según el cálculo de la organización, la pérdida de "hasta el 30% de los autónomos gallegos". "Galicia no se lo puede permitir", señala Granados.

El presidente de la principal asociación de autoempleados, que cuenta con cerca de 12.000 afiliados en la comunidad gallega, recuerda que el colectivo de trabajadores por cuenta propia es uno de más afectados por el cierre de la economía durante el confinamiento, ya que la mayoría están ocupados en sectores como la hostelería o el comercio.

No obstante, ATA quiere también sacar alguna conclusión positiva de las cifras y asegura que si se compara el cierre de junio con el de mayo pueden verse algunas señales de esperanza. De hecho, Galicia ganó 846 autoempleados el mes pasado (287 en A Coruña, 463 en Pontevedra, 36 en Lugo y 60 en Ourense). La razón, según Granados, es que las bajas se frenaron gracias a las prestaciones al tiempo que los negocios de temporada se dieron de alta con el inicio del verano. Por este motivo, la organización recuerda los beneficios a los pueden acogerse los autoempleados.

E Exoneración de cuotas. Desde el pasado 1 de julio aquellos autónomos que vinieran percibiendo la prestación de cese de actividad extraordinaria tendrán exoneradas las cuotas de forma automática a la seguridad social con las siguientes cuantías: exención del 100% de la cuota del mes de julio; exención del 50% de la cuota del mes de agosto; y exención del 25% de la cuota del mes de septiembre. La base de cotización que se tendrá en cuenta para la exención será la base que tenga cada autónomo en cada mes. Estas exenciones se mantendrán aunque el trabajador autónomo se encuentre durante ese período (julio, agosto y septiembre) percibiendo prestaciones por incapacidad temporal o cualquier otro subsidio siempre que se mantenga la obligación de cotizar.

E Prestación de cese de actividad. Los trabajadores autónomos que vinieran percibiendo hasta el 30 de junio la prestación extraordinaria de cese podrán solicitar la prestación de cese de actividad ordinaria. Para ello han de acreditar una reducción de la facturación durante el tercer trimestre de 2020 de al menos el 75% en relación con el mismo periodo del año 2019, así como no haber obtenido durante esos mismos períodos unos rendimientos netos superiores a 5.818,75? al trimestre. Los autónomos van a poder percibir esta prestación como máximo hasta el 30 de septiembre de 2020: a partir de esa fecha solo se podrá continuar percibiendo si concurren todos los requisitos del artículo 330 de la Ley General de la Seguridad.

E Cotizaciones. Durante el tiempo que perciba el autónomo esta prestación deberá ingresar a la Tesorería General de la Seguridad Social la totalidad de sus cotizaciones. Junto con el importe de la prestación, la mutua abonará al trabajador por cuenta propia el importe de las cotizaciones por contingencias comunes.

E Cheque autónomo. El Diario Oficial de Galicia (DOG) publicó ayer la convocatoria del Cheque Autónomo Seguimos Adelante cuyo plazo de solicitud, que es de un mes, comienza hoy. "Estas ayudas, junto con otras medidas en el ámbito de la digitalización y de la transformación, permitirán dar respuesta a la necesaria recuperación de la actividad y dinamización económica en los diferentes sectores", explicó ayer el conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde.

La medida ofrecerá financiación del 100%, hasta un límite de 1.800 euros, del coste de determinados gastos corrientes, como logística y transporte de envíos (hasta tres por envío); el pago por estar en una plataforma de e-commerce local; el pago por licencia de uso de software de venta online; promoción en redes sociales; y gastos corrientes de seguridad motivados por el Covid-19, entre los que se encuentran los gastos en mascarillas, guantes, desinfectante, limpieza, mamparas y asesoramiento en prevención de riesgos laborales; y los gastos de suministros y telecomunicaciones.

Enmarcadas en el plan de reactivación económica de Galicia, estas ayudas prevén anticipos del 100% y cubrirán los gastos realizados desde la declaración del estado de alarma hasta el 31 de diciembre de este año. Con esta iniciativa se pretende favorecer "la consolidación de un empleo autónomo estable y de calidad".

E Programa Emega. El DOG de ayer también recoge la publicación del programa Emega. Este comprende un conjunto de ayudas dirigidas a apoyar la puesta en marcha, la mejora y la reactivación de iniciativas empresariales constituidas por mujeres, junto con medidas para favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. También facilita el acceso a servicios específicos de información, asesoramiento y orientación empresarial con el objeto de apoyar la implantación y consolidación de los proyectos empresariales promovidos por mujeres.