Alcoa, dispuesta a ampliar la negociación del ERE de San Cibrao

La dirección de la multinacional norteamericana Alcoa comunicó ayer a la Xunta su "predisposición a ampliar el período de consultas" del plan ERE de despido de más de medio millar de trabajadores, para facilitar mayores "garantías", informó la Consellería de Economía, Emprego e Industria.

Con ese motivo, Alcoa desconvocó la reunión entre sus representantes y los del comité de empresa de la fábrica aluminera de San Cibrao, en Lugo, precisó la Xunta. El conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, lamentó que el Gobierno central siga "instalado en el inmovilismo", con "cero compromiso con respecto a los trabajadores" de la planta de San Cibrado y sin "asumir sus responsabilidades".

En ese sentido, insistió en que las posibilidades de futuro de la fábrica de producción de aluminio primario pasan por una "solución energética", en alusión a una rebaja de precios de la electricidad.

"No parece razonable" ni "responsable con los trabajadores" intentar "trasladar al futuro la solución al precio eléctrico", afirmó Conde, e indicó que ese es el principal problema que lastra la rentabilidad de la fábrica de aluminio primario "con Alcoa o con otra empresa".

Por ello, indicó que hay "534 trabajadores esperando una solución" y consideró que esta consiste bien en rebajar el precio de la electricidad o en proceder a una "intervención" publica de la factoría. "Estamos abandonados por un Gobierno insensible e irresponsable", reprochó Conde y opinó que en la actual situación está "dejando pasar el tiempo" .

Por su parte, el presidente del comité de empresa de Alcoa San Cibrao, José Antonio Zan, aseguró ayer que "si Alcoa no vende" la planta de aluminio primario de A Mariña "no queda otra que la intervención" pública de la factoría para garantizar que no se pierda la producción y, consecuentemente, los puestos de trabajo.

Desde su punto de vista, si Alcoa se niega a vender la planta mariñana, "el Gobierno tiene que demostrar que es verdad que tiene un comprador y un socio energético" para darle viabilidad a la fábrica de aluminio primario y "actuar en consecuencia".