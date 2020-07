Alcoa se abre a negociar la venta pero alerta de que San Cibrao no es viable

El presidente de Alcoa España, Álvaro Dorado, sostiene que "a día de hoy" no hay alternativas "concretas y realistas" al despido colectivo que se prevé en San Cibrao (Cervo, Lugo), última factoría de la multinacional en España. En un escrito remitido a los representantes de los trabajadores, Dorado asegura que la empresa "desea explorar cualesquiera alternativas o propuestas" que se plantean, "ahora bien, en un escenario en el que la planta de aluminio pierde 1.200.000 euros a la semana, la alternativa no puede ser", avisa, "esperar hasta que exista un marco energético competitivo y garantizado". Alcoa "está dispuesta" a discutir un proceso de venta de la factoría de aluminio, pero no ve "posible" que un inversor "pueda lograr que la planta de aluminio sea rentable teniendo en cuenta los factores estructurales que acucian al mismo".

En el mismo documento, Dorado defiende parar la electrólisis -como hizo Alcoa en A Coruña antes de vender- y asegura que "las posibilidades de que se pudiera realizar la venta serán mayores si se hibernan las cubas" y se frenan las "pérdidas". "Llevamos años esperando dicho marco energético estable y competitivo que nunca llega, el proyecto de estatuto (para las electrointensivas) conocido a día de hoy es insuficiente y carece de toda garantía o certeza", critica la firma.

Manifestación en A Coruña

Los trabajadores de Alcoa y de la industria electrointensiva gallega (con especial presencia de Alu Ibérica) retoman hoy las movilizaciones para defender sus puestos de trabajo, con una manifestación en la A Coruña, convocada por sindicatos CCOO, CIG y UGT.

El presidente del comité de empresa de Alcoa San Cibrao, José Antonio Zan, lamentó ayer que la multinacional "siga empeñada en parar las cubas, en parar el coraz ón de la fábrica", por lo que volvió a reclamar al Gobierno que defina de "una vez" su postura en relación con una posible intervención de la factoría. "Lo que necesitamos -reclamó Zan- es que antes del 23 de julio el Gobierno se posicione de una vez y nos diga si nos va a apoyar o va a dejar que Alcoa nos cierre la fábrica". En esa fecha finaliza el periodo de consultas del expediente de regulación de empleo que amenaza mil puestos de trabajo, 534 de ellos directos.