"Sin Euskaltel R hubiera tenido difícil competir y Galicia habría perdido una gran empresa"

José Miguel García (Madrid, 1962) lleva un año al frente del Grupo Euskaltel, que integra a la teleoperadora vasca del mismo nombre, la gallega R y la asturiana Telecable. A las tres marcas territoriales del norte se acaba de sumar Virgin Telco, con la que la firma busca expandirse en toda España. Lejos de parar sus planes, la pandemia ha acelerado la hoja de ruta del grupo. García explica que el trabajo a distancia es lo natural para una empresa de telecomunicaciones que tiene repartida su alma en tres sedes (Bilbao, A Coruña y Oviedo) y que la operadora ha tenido que mejorar la red para responder a un incremento de la demanda "brutal". Lo ha hecho desde A Coruña: "Las cabezas pensantes del grupo están en Galicia", remarca García, e insiste en la idea de que "R es y seguirá siendo gallega" gracias a -y no a pesar de- formar parte del grupo vasco en el que hace un año tomó el control accionarial el fondo británico Zegona, movimiento que desencadenó su nombramiento como consejero delegado. La inesperada crisis del coronavirus le pilló con apenas unos meses de trayectoria en la empresa, pero con 30 años de experiencia en el sector.

Dentro de la tragedia social que ha supuesto, ¿el Grupo Euskaltel sale reforzado de la pandemia?

Yo creo que sí. Estamos ejecutando una transformación importante en el grupo que implica la integración de las tres empresas y los planes se han tenido que acelerar de forma natural. Lo hemos hecho con el esfuerzo espectacular del equipo. Eso nos ha dado fuerza. El equipo humano está más fuerte que nunca. Hemos superado esta pandemia de forma sobresaliente. Como servicio esencial hemos tenido a todo el equipo muy centrado, trabajando 7/24. Quiero mandar un tremendo gracias por ese esfuerzo, sobre todo al equipo de R, que es fundamental para nosotros. Afortunadamente veníamos de una hoja de ruta muy importante, de integrar de forma más fuerte R, Telecable y Euskaltel. Los esfuerzos de los últimos 12 meses fueron para fortalecer el arraigo de nuestras marcas insignia y hemos creado una unidad operativa única para dar esa fuerza. Esa integración como grupo nos ha venido muy bien, nos ha sido muy útil para la pandemia. Tenemos dos directivos de primer nivel en Galicia: Alfredo Ramos, director de residencial y autónomos e Isidro Fernández, director de empresas en el grupo. También nuestro director nacional de redes está en Galicia. Somos el único operador nacional con tres centros de trabajo, así que ya teníamos esa organización transversal y teníamos las herramientas de teletrabajo. De hecho, mandamos al 100% plantilla una semana antes a casa porque podíamos hacerlo y no hemos tenido ni un solo contagio.

El confinamiento dio un gran protagonismo a las tecnologías. ¿Han cambiado las expectativas de la empresa en ese sentido?

Tuvimos que responder a una demanda brutal. El uso de las redes de banda ancha aumentó más de un 100%, las redes móviles registraron un 80% de incremento y el WhatsApp un 200%. Estaba todo el mundo conectado. Mucho de nuestro expertirse y del know how de redes ha venido de Galicia porque las cabezas pensantes del grupo están en Galicia. Una de las cosas que decidimos hacer muy pronto -aparte de crear un equipo especial orientado a las incidencias de clientes, sobre todo de empresas-, fue acelerar todas las inversiones previstas en red para todo el año. Estamos muy orgullosos de esa decisión, que ha supuesto duplicar los nodos, meter más capacidad de acceso para los clientes, la interconexión con otros operadores... Estamos muy avanzados en esa mejora de red, que para todo el grupo se dirige desde Galicia. Pido disculpas por algunas incidencias a los clientes pero estoy seguro de que los clientes de R van a agradecer muchísimo el esfuerzo que hemos hecho. Tengo que decir que R y sus 25 años de experiencia en Galicia nos dan esa solidez y esa madurez para poder desarrollar estos proyectos. Galicia siempre ha sido uno de los territorios más avanzados en telecomunicaciones de toda España. Se habla mucho últimamente de que España tiene unas infraestructuras y unas telecomunicaciones muy por delante del resto de Europa, pero Galicia tiene servicios de telecomunicaciones e infraestructuras de redes muy por delante del resto de España y eso es gracias a R en los últimos 25 años.

¿La plantilla sigue al 100% con teletrabajo? ¿Será algo permanente? ¿No es necesaria en absoluto la experiencia física para el equipo?

Sí, seguimos. Con alguna excepción. Yo estoy en mi despacho, pero prácticamente el 100% de la plantilla está en teletrabajo con total normalidad: 160 trabajadores directos en R y 1.500 en total. Nuestros directos están en teletrabajo y de nuestros proveedores, la mayoría también. De cara al futuro tenemos un plan de reincorporación que reviso yo personalmente todas las semanas con las recomendaciones de Xunta y Ministerio. Pero en efecto ya teníamos un programa de teletrabajo en la empresa. Nosotros, trabajando en tres comunidades, ya permitíamos el teletrabajo y vamos a seguirlo implementando. No tiene sentido que la gente se desplace a una reunión a A Coruña si está en Bilbao o está en Oviedo. Hemos incorporado una nueva área de Inteligencia Artificial y funciona por completo con teletrabajo. También estamos ayudando a empresas gallegas a incorporar las prácticas de teletrabajo en sus entornos. He recibido muchas cartas de gratitud. Yo he tenido mucha experiencia en ese sentido en los últimos 30 años en EEUU, Australia, Irlanda, Francia... en telecomunicaciones es algo que siempre hemos tenido. No vale el teletrabajo para todo. y además requiere un proceso de transformación pero el Covid-19 ha puesto más en evidencia las posibilidades de las tecnologías para mejorar la eficiencia y la seguridad de los empleados. Tenemos una oportunidad.

El arraigo siempre ha sido una seña de identidad de R en Galicia, sin embargo los cambios empresariales han hecho que la gente deje de percibirla como una empresa gallega, o no del todo gallega. ¿Se puede decir que R es una empresa gallega?

Absolutamente. Pertenecer a una empresa cotizada es muy positivo para R porque tiene magnitud. Pasamos de una empresa territorial a una empresa con una entidad de mercado casi internacional. Pero eso es una cosa, que viene muy bien para financiarnos y crecer, y otra cosa es el arraigo. Tenemos más arraigo que nunca. Hoy tenemos más servicios de telecomunicaciones en Galicia que ningún otro operador a nivel de España. Tenemos la cloud para empresas más avanzada de Europa y ha nacido de R. Le estamos dando una capa de inteligencia artificial y se está haciendo desde Galicia. Todos nuestros empleados son de aquí. El grupo ha ganado fuerza. Imagínate una R sola compitiendo con todo el mercado nacional. Si R hubiera estado sola hubiera tenido complicado poder competir y Galicia habría perdido una grandísima empresa. La competencia está en Galicia por R. Hemos aprendido a competir. El crecimiento nacional nos da fuerza para seguir invirtiendo en nuestros territorios. R es gallega y seguirá siendo gallega.