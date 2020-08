Más de la mitad de los autónomos prevé cerrar si hay un segundo confinamiento

Más de la mitad de los trabajadores por cuenta propia se plantean cerrar en caso de que haya un nuevo confinamiento, según recoge una nueva edición del barómetro 'Situación autónomos' publicado este martes por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA). El temor a un nuevo cerrojazo de la economía ante una extensión masiva de los rebrotes, del que alertan patronales y cámaras de comercio, es compartido por los trabajadores por cuenta propia, que ya en las circunstancias actuales arrastran volúmenes de facturación sensiblemente por debajo de los de un verano precovid.

El pesimismo entre los trabajadores por cuenta propia se ha agravado en el último mes y cerca del 10% de estos, lo que equivale a unas 300.000 personas, ya asume que tendrá que cerrar su negocio independientemente de cómo evolucione la pandemia. La pobre temporada turística, la lenta recuperación del comercio y el descenso generalizado del consumo son algunos de los factores que explican ese pesimismo. Según los datos de ATA, en base a una encuesta elaborada sobre una muestra de 1.678 autónomos entre los días 14 y 15 de agosto, ocho de cada diez trabajadores autónomos en España han visto reducida su facturación.

El verano (y el final de las restricciones a la movilidad) ha dado algo de aire a los balances de las empresas en España, aunque sus volúmenes de facturación todavía son inferiores a los de antes de la Covid-19. Este pasado lunes el Instituto Nacional de Estadística publicó el índice de cifra de negocios empresarial, que señala que la facturación de las compañías en España fue en junio el 16% inferior al registrado en el año anterior. La perspectiva que dibuja el barómetro de ATA es sensiblemente peor para los trabajadores autónomos, pues según sus datos, seis de cada diez autónomos han sufrido un descenso de su facturación del 60% o superior.

Unas perspectivas de menores ingresos que se traducirá en despidos, según señala ATA. El 29,7% de los encuestados por reconoce que reducirá plantilla antes de acabar el año, un porcentaje que podría escalar debido al elevado grado de incertidumbre que manifiesta el colectivo. Y es que el 22,6% de los encuestados no sabe o prefiere no contestar sobre si acometerá o no ceses. Cerca de la mitad, el 47%, se compromete a no efectuar ceses en lo que queda de año.



Nuevas ayudas y renovación de los ERTE

Las asociaciones de autónomos han iniciado su particular campaña de presión sobre el Gobierno para exigirle que prorrogue o renueve medidas de protección especiales para este colectivo. "Es necesario implementar medidas que salven las actividades de los autónomos, sus empresas y los empleos que generan", ha asegurado este lunes el presidente de ATA, Lorenzo Amor. "Volvemos a estar en una situación extraordinaria que necesita de medidas extraordinarias", ha añadido.

Una de estas es la recuperación del cese de actividad extraordinario, una prestación que estuvo vigente entre marzo y junio, cuya cuantía más habitual era de 661 euros al mes y que llegó a beneficiar a 1,4 millones de trabajadores autónomos. ATA ha pedido su reactivación, ante una actividad económica menor de la esperada. También aboga por ello otra de las principales organizaciones de los autónomos, UPTA. "El cobro del 70% de la base de cotización es el único balón de oxígeno que tienen. Además, si los ERTE se amplían hasta el próximo 2021 el cese de actividad debe extenderse de la misma manera", ha declarado el secretario general de Upta, Eduardo Abad.

La prórroga de los incentivos públicos a los ERTE de la Covid-19 es otro elemento para el que presionan las entidades. ATA reclama que dicha renovación se produzca hasta el mes de abril, un horizonte superior al que demandaba antes de verano, que contemplaba hasta el mes de diciembre. La negociación de la renovación de estos incentivos tendrá lugar a lo largo del mes de septiembre entre patronales, sindicatos y Gobierno.