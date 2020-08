Galicia es la única comunidad con más trabajadores extranjeros que hace un año

2020 no está siendo un buen año para el empleo y las estadísticas de la Seguridad Social reflejan la caída global de cotizantes. La mala racha afecta a las personas que han llegado a España en busca de un medio de vida. Este verano son menos las que lo consiguen. En el conjunto del país, el empleo extranjero ha caído un 5,6% en los últimos doce meses. Dieciséis comunidades autónomas están en negativo. Solamente Galicia cerró el mes de julio con más extranjeros empleados que hace un año. Fuentes sindicales lo achacan a dos razones principales: el poco peso que la mano de obra foránea tiene en la comunidad gallega y la menor dependencia de su economía respecto al sector turístico, el más castigado por la crisis del Covid-19.

Según los últimos datos de afiliaciones divulgados ayer por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en Galicia están dados de alta 40.184 trabajadores con nacionalidades distintas a la española. Son 425 más que hace un año, lo que supone un incremento del 1,07%. El avance es discreto, pero contrasta con el retroceso en el resto de España. Baleares, con una economía fuertemente basada en el turismo, es la comunidad que más empleo foráneo ha destruido en doce meses: casi el 23%. Por provincias, solo cinco de las 50 están en verde: Ourense (+3,46%), Bizkaia (+1,98%), A Coruña (1,14%), Pontevedra (+0,80%) y Toledo (+0,57%).

"Siempre hemos tenido menos empleo extranjero que en el resto del Estado porque no resultamos una comunidad autónoma atractiva para que la gente venga a trabajar", comenta la secretaria de empleo de CCOO en Galicia, Maica Bouza, que recuerda que, por el contrario, la gallega es tradicionalmente una comunidad emisora de mano de obra. y que "en global pierde población activa porque los gallegos se tienen que ir a buscar la vida a otros sitios". Sin embargo, hay unas 40.000 personas que han hecho el camino inverso. No son muchas en medio del millón de trabajadores de la comunidad. De hecho, el peso del empleo extranjero en Galicia es solo del 4%, mientras que en España el 11% de los cotizantes son inmigrantes, algo mas de dos millones de personas.

Con menos cuota, Galicia destruye menos empleo extranjero. Pero además, Bouza apunta a la concentración de estos trabajadores en determinadas actividades según los territorios. "En Ourense -que registra la mayor subida porcentual de toda España- destaca la presencia de inmigrantes en trabajos relacionados con aserraderos y en las tareas de vendimia", comenta la sindicalista. La radiografía en la provincia de A Coruña está más vinculada con un perfil asistencial: ayuda a dependientes, limpieza, hostelería... Lo mismo en Pontevedra, que mantiene además un flujo estable de trabajadores transfronterizos de Portugal. El empleo en Galicia, en general, "está resistiendo mejor durante la crisis de Covid por la menor dependencia del turismo", constata Bouza. Esa resistencia se traslada también al empleo extranjero.

La mayor parte de los migrantes que trabajan en Galicia son de fuera de la Unión Europea, 19.272 personas, frente a 12.374 comunitarios. Casi ocho de cada diez cotizan en el régimen general, mientras que el 18% son autónomos y algo más del 3% están adscritos al régimen especial de trabajadores del mar.

Dentro de los trabajadores por cuenta ajena, el sector con más presencia de extranjeros es la hostelería, que emplea en Galicia a 6.503 personas de fuera, en su mayoría no comunitarios (4.876). Le siguen de lejos otros dos ámbitos laborales: el comercio, con 3.448 empleados foráneos (1.339 europeos y 2.110 con otros pasaportes), y el empleo doméstico, con 3.232 (de los que solo 527 son de la UE).

Por nacionalidades, la comunidad más numerosa en mercado de trabajo gallego es la portuguesa: 7.965 ciudadanos del país vecino trabajan en comunidad. Le sigue Venezuela, que aporta 4.041 trabajadores a Galicia, y Rumanía, con 3.025. Por detrás, Brasil (2.514), Marruecos (2.253) y Colombia (2.086) aportan cifras similares, seguidos por Italia, lugar de procedencia de 1.829 personas afiliadas a la Seguridad Social en Galicia.

El 56% de los extranjeros que trabajan legalmente en Galicia son hombres y el 44%, mujeres. Bouza asegura que perdura el "vínculo entre la precariedad y el empleo extranjero", no solo en el empleo regular que reflejan las estadísticas oficiales, sino también en la economía sumergida. Denuncia además la escasez de derechos laborales en empleos "feminizados" como los de empleada del hogar y los problemas que están teniendo estas trabajadoras -que non tienen derecho a paro- para cobrar la ayuda que habilitó por el Gobierno por la pandemia. "Para una vez que tenían derecho a algo, muchas no están pudiendo tramitar la prestación porque necesitan una carta de desistimiento del empleador y no quieren hacérsela para no tener que pagarles indemnización", denuncia Maica Boza, quien lamenta que se trata de "un colectivo muy maltratado" que a menudo sufre abusos por su situación de vulnerabilidad.